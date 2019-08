Una mujer demanda a la ciudad de Denver tras tener que dar a luz sola en prisión

LEA TAMBIÉN

Una mujer de Colorado ha presentado una demanda contra la ciudad de Denver por causarle un “terror innecesario, dolor y humillación” después de verse obligada a dar a luz sola en su celda de prisión sin recibir ningún tipo de apoyo.

Imágenes de video muestran a Diana Sánchez, que tiene ahora 27 años, cuando estaba de parto en la mañana del 31 de julio del 2018. Aunque pidió ayuda repetidamente, ningún guardia ni personal médico entró a su celda hasta que su hijo nació.



“El que debería haber sido uno de los días más felices de su vida fue en cambio un día de terror innecesario, dolor y humillación que continúa causándole un trauma emocional”, dijo Mari Newman, abogada de Sánchez, en una demanda presentada el miércoles 28 de agosto del 2019.



El escrito señala que la ciudad y el condado de Denver, el Centro Médico de Salud de Denver y seis custodios y enfermeras “no cumplieron con su deber legal y moral”.



La senadora estadounidense Kamala Harris, una aspirante a la candidatura presidencial de Partido Demócrata para las elecciones del 2020, ha intervenido en el asunto a través de Twitter, al considerar que “el tratamiento inhumano a una mujer embarazada detenida no puede ser ignorado”.



Sánchez había sido arrestada el 14 de julio del 2018 por acusaciones de identidad fraudulenta, y estaba en espera de su juicio. De acuerdo con la demanda, tenía más de ocho meses de embarazo cuando fue detenida.



El personal de Salud de Denver era consciente de que ella estaba embarazada y que estaba pasando por un síndrome de abstinencia de opiáceos, lo que volvía especialmente riesgoso su parto inminente, indica la demanda.



El día del parto, Sánchez dijo a los custodios “al menos ocho veces” que estaba experimentando contracciones. También les dijo que había roto aguas.



Los guardias pudieron también monitorear la situación vía el video en vivo de su celda e informar a la enfermera de la situación de Sánchez, añade la demanda.



En lugar de llamar una ambulancia para la mujer, los custodios y la enfermera de guardia le dieron una almohadilla para que se sentara y pidieron una camioneta que no era de emergencia para llevarla al hospital después de que terminaron de registrar a nuevos presos.



Sánchez dio a luz a un niño después de casi seis horas de trabajo de parto. Solo entonces, el personal ingresó a su celda y la mujer y su hijo fueron llevados a un hospital 30 minutos después.



“El personal de enfermería del departamento de Salud de Denver demostró estar totalmente desorganizado y no estar preparado para cuidar” tanto al niño como a su madre, escribió Newman en la demanda.