Mujer fue condenada a 34 años de cárcel por el asesinato de su madre y su hermana en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General de la Nación informó que Olga Vanessa E. C. fue declarada culpable del asesinato de su madre y su hermana en la vía a Samborondón y recibió una pena de 34 años de prisión. El dictamen del Tribunal de Garantías Penales de Durán se conoció el jueves 12 de septiembre del 2019.

El asesinato de la madre, Olga C. D. de 68 años, y su hija, Estefanía E. C. de 26, en septiembre del 2018 conmocionó a Guayaquil. La Fiscalía acusó a cuatro personas como autores materiales del delito, dos esperan la audiencia de juzgamiento y uno se encuentra prófugo de la justicia.



Vanessa E. C. fue acusa de autora directa al “no haber impedido que se evite la ejecución de la infracción, teniendo el deber jurídico de hacerlo”, de acuerdo al artículo 42 del Código Integral Penal (COIP)



Los cuerpos de madre e hija fueron hallados en su domicilio, maniatadas, amordazadas y con signos de estrangulamiento el 26 de septiembre deñ 2019. En un comienzo, se trató la hipótesis principal de robo, pues el inmueble se hallaba desordenado. Un día después, Vanessa E. C. fue retenida por agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) debido a inconsistencias en su versión. Poco después, la principal sospechosa confesó la autoría del crimen y, con ello, la Policía Nacional anunció la detención de William Wladimir R. C. compañero sentimental de la mujer.



Vanessa E. C. supuestamente depositó USD 20 000 a su pareja. Posteriormente, adquirió un vehículo como remate de una deuda, que también se lo entregó a él. La mujer habría discutido con su madre por una herencia y luego se produjo el asesinato. La Fiscalía en la audiencia de juzgamiento presentó 25 pruebas para sustentar su acusación penal, entre las que destacaron la investigación de teléfonos a los números celulares de los procesados, la triangulación de llamadas, las pericias de audio y video a las cámaras de seguridad de una vivienda cercana al sitio del crimen, el levantamiento de los cadáveres y el testimonio rendido por la imputada.



Los jueces Manuel Armas, Abraham Cheing y Fabián Mármol dispusieron una sentencia de 34 años de cárcel, una multa de 1 500 salarios básicos (USD 591 000) y una indemnización a los familiares de la víctima de USD 60 000. El Tribunal consideró las agravantes establecidas en el artículo 47, numerales 1, 5, 6 y 14, que se refieren a la ejecución de la infracción con alevosía, la participación de dos o más personas, al aumento de las consecuencias dañosas para las víctimas y a la afectación a varias personas, que aumentan la pena impuesta en un tercio.