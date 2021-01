Una niña de cuatro años es la sexta menor asesinada en Colombia en lo que va del 2021

Autoridades colombianas encontraron este miércoles 13 de enero del 2021 en un río un cuerpo sin vida que al parecer es el de María Ángel M., una niña de cuatro años que fue secuestrada el pasado sábado en una localidad del departamento de Caldas, lo que supone el sexto asesinato de una menor en lo que va de año en el país.

"Hemos encontrado un cuerpo muy similar a las características de la menor", dijo el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño, quien informó que el cadáver fue encontrado en la desembocadura del río Arma.

​

Medicina Legal tiene que establecer si el cuerpo tiene marcas de violencia o abuso sexual, así como la identidad de la pequeña, a la que las autoridades locales y los equipos de rescate llevan más de tres días buscando.



"Será este instituto (Medicina Legal) quien determine si fue claramente agredida previa a ser sumergida en el río", especificó Castaño.



Un joven de 21 años fue detenido, acusado de haber agredido con arma blanca a la madre de la menor, que se encuentra hospitalizada, y de secuestrar tanto a la niña de cuatro años como a su hermana, una bebé de 18 meses, en la localidad de Aguadas (Caldas).



El secuestrador huyó hasta el departamento vecino de Antioquia, donde fue detenido cuando ya solo se encontraba con la bebé de 18 meses.



Sexta menor asesinada en 2021

​

Las menores en Colombia han vivido un inicio de año atroz, con seis niños y niñas muertos en hechos violentos.



Este martes, las autoridades confirmaron el asesinato de Maira Alejandra O., una niña de 11 años que fue encontrada sin vida y con signos de tortura y violación en Guapi, en el departamento del Cauca (suroeste).



La niña, que ya había sufrido abusos sexuales en años anteriores, fue encontrada desnuda en un bosque cercano a su casa.



"Situaciones como estas que estremecen al país, no solamente vulneran las individualidades de la niñez y adolescencia, sino que también quiebran sus sueños y sus proyectos de vida con lo cual se está dañando a una sociedad entera", consideró este martes la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez.



El ICBF, que vela por la infancia y la adolescencia, informó ayer que en el comienzo de este 2021 han ocurrido cinco muertes violentas de menores, a los que se suma el caso de la menor hallada hoy.



Además de Solís y Molina, observatorios ciudadanos también han documentado, entre otros, el asesinato de Marbel R., de 15 años, cuyo cuerpo apareció el 9 de enero brutamente atacado con un machete, y el de Adellys Nahomi C., de 11 años, asesinada junto a su madre por la pareja de esta.



13 femicidios en 2021

​

En 2020, según datos de la Vicepresidencia, se produjeron en Colombia 150 feminicidios, una cifra que el Observatorio de Feminicidios de Colombia eleva a 568, sólo hasta noviembre.



Además, este mismo observatorio informó del asesinato en 2020 de al menos 53 menores de 18 años, de las cuales, más de una veintena eran niñas de menos de 14 años.



El observatorio No es hora de callar, denunció este martes que ya son 13 las mujeres y niñas asesinadas en Colombia en lo que va de año, sin contar este nuevo posible caso.



Cinco de estos feminicidios fueron perpetrados por la pareja sentimental de la víctima, uno por su expareja y tres fueron asesinadas por un familiar.

En los otros cuatro casos, entre los que figura el de Maira Alejandra S., aún no se ha podido identificar al agresor.