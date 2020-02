Adolescente discapacitado muere en China como consecuencia del aislamiento de su padre por coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un adolescente con una discapacidad motora cerebral falleció en China luego que su padre fue puesto en cuarentena en el marco del brote de coronavirus, quedando el joven sin ninguna persona que lo ciudara, informaron las autoridades este martes 4 de febrero del 2020.

El caso provocó protestas en la red social china Weibo, equivalente a Twitter y Facebook.



Yan Cheng era un joven de 17 años confinado en una silla de ruedas debido a una discapacidad motora cerebral, cuya madre murió unos años antes, según el diario de la juventud de Pekín.



No podía hablar, no podía caminar ni comer solo. Por consiguiente, nadie pudo alimentarlo cuando su padre, debido a una fiebre, fue puesto en cuarentena el 22 de enero en Hong'an, en Hubei (centro) , provincia central del epicentro del brote de neumonía viral.



Este último, Yan Xiaowen, al mismo tiempo diagnosticado positivo al nuevo coronavirus, publicó una llamada de socorro desesperada en una red social para que alguien se ocupara de su hijo.



Sin embargo, el joven falleció el 29 de enero en la comuna de Huajiahe donde residía, según un comunicado emitido por las autoridades de Hong'an.



“Debido a su reclusión en cuarentena, Yan Xiaowen no estaba en condiciones de cuidar” de su hijo, dijeron las autoridades locales después de una investigación. “Por lo tanto, encargó a sus familiares, así como a responsables y médicos del pueblo, que se ocupen de él”. Pero los cuidados que recibió el joven no fueron suficientes.