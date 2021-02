Salud inicia toma de muestras para pruebas covid-19 a miembros de las Juntas Receptoras del Voto

Este martes 2 de febrero de 2021 se inicia a nivel nacional la toma de muestras las pruebas rápidos de antígenos para covid-19 para miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), cuando apenas quedan cinco días de la jornada de elecciones presidenciales en primera vuelta, el próximo domingo 7 de febrero.

Para ello, se activaron las unidades de salud de primer nivel en horario de 08:00 a 17:00, "ininterrumpidamente", según asegura un boletín del Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgado este martes.



Por otro lado, en este enlace usted puede revisar el listado de establecimientos del Ministerio de Salud Pública que más le convenga para realizarse la prueba.



También, hay adjunta una copia del nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) a los miembros de las juntas receptoras, en caso de que no esté seguro de a qué recinto tiene que asistir para cumplir con su deber ciudadano.



Son 280 000 pruebas rápidas de antígeno las que fueron adquiridas por esta cartera de Estado para el proceso electoral. La toma de muestras no es obligatoria, puntualiza la entidad. Sin embargo, asegura, "es recomendable realizarla para precautelar la seguridad de todos los participantes de este proceso electoral".



Los miembros de las JRV que tengan un resultado positivo a partir de esta prueba no podrán participar en la jornada electoral y deberán cumplir con aislamiento domiciliario de 10 días.



Para hacerse la prueba, usted debe acudir al establecimiento de salud más cercano a su lugar de trabajo o domicilio con su cédula de identidad y una copia del nombramiento del CNE.