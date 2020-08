23 movimientos nacionales preparan ya sus primarias

LEA TAMBIÉN

La consigna de las organizaciones políticas que participarán en la contienda electoral del 2021 es llegar a las elecciones primarias con acuerdos sobre sus precandidaturas. Entre el 9 y el 23 de agosto se efectuarán los procesos de democracia interna para designar a los aspirantes que correrán por la Presidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino.

23 partidos y movimientos nacionales solicitaron acompañamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar las primarias. Sin embargo, actualmente solo 18 están habilitados, ya que se canceló a Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) y otros cuatro movimientos están suspendidos, tras ser observados por Contraloría.



Por ahora, siete tiendas políticas ya llegaron a consensos sobre sus presidenciables. El movimiento Creo fue el primero en ratificar que su líder, Guillermo Lasso, buscará llegar a Carondelet por tercera ocasión.



Lasso precisó que ya han trabajado en los procesos internos para garantizar “la representatividad de todos los sectores de la sociedad”. Se prevé que la convención nacional para su nominación sea el 15 de agosto.



El Consejo Directivo de SUMA se decantó por el legislador manabita Guillermo Celi, para que sea su opción para la Primera Magistratura. El asambleísta dice que asumió “con muchísima responsabilidad” su nominación y no descartó que se sellen alianzas con organizaciones locales.



Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, resolvió que Yaku Pérez, actual prefecto del Azuay, sea el candidato de consenso para sus primarias, previstas para el 22 de agosto. El funcionario reiteró su intención de sumar fuerzas para consolidar una plataforma social.



Sin embargo, ayer, 6 de agosto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) instaló un consejo ampliado, para definir si respaldan o no a ese perfil. La designación de Pérez evidenció una fisura, sobre todo, entre la cúpula de la Conaie y el Consejo Político de Pachakutik. Hasta el cierre de esta edición, la cita no concluía.



Los dirigentes de Democracia Sí ponen sus esperanzas en Gustavo Larrea, líder del movimiento, para que sea su precandidato presidencial. El próximo 12 de agosto se definiría su designación, luego de la convención del movimiento.



En Sociedad Patriótica el camino está allanado para que Lucio Gutiérrez busque nuevamente la Primera Magistratura. En estos días, el movimiento elige a sus 24 delegados provinciales, quienes serán los encargados de designar a los candidatos en las primarias, a través de voto secreto. Así lo indicó Gilmar Gutiérrez.



Otro nombre que confirmó su precandidatura fue el empresario bananero Álvaro Noboa, pero sus opciones se complicaron tras la cancelación de AEA. Sin embargo, representantes de esa tienda no descartaron que participe con otros movimientos.



Fernando Balda también llega con el apoyo unánime de Libertad es Pueblo, movimiento que fue suspendido por el CNE, al igual que Fuerza Compromiso Social, Podemos y Justicia Social.



En el Partido Social Cristiano (PSC) se prevé llegar a una definición el 17 de agosto. En este grupo se miden los legisladores Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle, César Rohón y al exasambleísta Luis Fernando Torres. También se mantiene abierta la ventana para una figura independiente.



Cucalón dijo que todos los nombramientos serán decididos antes de las primarias, pues se busca llegar consolidados. Mientras, en el correísmo se corren encuestas para definir a su postulante. Entre los cuadros constan Pierina Correa, Marcela Aguiñaga, María Isabel Salvador, Carlos Rabascall, Bolívar Armijos, Gustavo Jalkh y Xavier Lasso.



Mientras tanto, otras organizaciones como Alianza País, Izquierda Democrática, Ruptura, Amigo, entre otros movimientos, aún no eligen sus cartas de presentación para estos comicios.