Movimiento busca candidatura femenina en próximos comicios

Con la finalidad de buscar rostros femeninos para los próximos comicios del 2019, el movimiento nacional Juntos Podemos, congregó a alrededor de 100 mujeres en el sector Brisas del Río, en el norte Guayaquil, la mañana de ayer (7 de septiembre del 2018).

Ellas participaron del taller nacional denominado ‘Mujer, Poder y Democracia’. El presidente de esta organización y prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, presidió el evento.



A la reunión asistieron mujeres de varios cantones de la provincia del Guayas, como Salitre, Yaguachi, Balzar, Naranjito, El Triunfo, Samborondón, Pedro Carbo, entre otros.



Juntos Podemos se propuso aumentar la participación de la mujer en la política y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, indicó Carrasco.



El Prefecto azuayo añadió que buscan que las mujeres ganen espacios no solo por su belleza, por cuotas políticas o “escogidas a dedo”.



Cuestionó además que “actualmente en el ámbito político, existen mujeres que siguen directrices de hombres”.



El movimiento no descarta que mujeres sean las candidatas en puestos claves para los próximos comicios. Aunque Carrasco no detalló qué candidaturas buscará Juntos Podemos, puntualizó que esperan que estos puestos no sean con binomios masculinos.



Cecilia Calderón, presidenta del frente Mujeres Guayas, enfatizó la importancia de ganar espacios públicos y políticos para las mujeres.



En su discurso, Calderón criticó la existencia de “mujeres florero” en la política y la falta de una agenda que proponga a las provincias y ciudades, “lo que se quiere hacer desde la ciudadanía y con la ciudadanía”.



“Estamos construyendo este proceso democrático, porque la democracia también es un proceso inconcluso y lo estamos fortaleciendo”, expresó la vocera del frente Mujeres Podemos.



Calderón dialogó con las asistentes sobre los derechos de las mujeres a la participación política. Explicó los logros, las limitaciones y definió lineamientos estratégicos para potenciar la participación de las mujeres en diversas áreas.



El movimiento aprovechó la cita para socializar sus fundamentos políticos, así como para dialogar sobre temas como la línea base de las afiliadas y simpatizantes del movimiento.



El evento finalizó con un foro para la participación de las delegaciones cantonales y la firma de un acuerdo para fortalecer el frente de mujeres.