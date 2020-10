Morosidad bancaria registró en septiembre del 2020 el crecimiento más alto desde que se inició la emergencia 

LEA TAMBIÉN

En septiembre se registró el mayor incremento en la morosidad desde que comenzó la emergencia sanitaria, según datos publicados este jueves 15 de octubre del 2020 por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Se trata del mayor incremento en relación mensual y anual. La tasa de morosidad de septiembre es de 4,1%; esto es, un incremento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con agosto y 1,1 puntos porcentuales frente a septiembre del 2019. En marzo pasado, la morosidad en la banca privada era de 2,9%.



Según el gremio, en septiembre la morosidad más alta la registra el crédito de consumo, con una tasa de 6,74%. En septiembre del 2019, la morosidad de la cartera de consumo era 4,96%.



En tanto, el crédito de vivienda, registró el mayor incremento en relación al año pasado. En septiembre del 2019, la tasa de morosidad era de 3,24% y en septiembre del 2020 llegó a 5,26%.



Según Asobanca, este incremento se dio debido a que culminó el estado de excepción y finalizó la vigencia de las Resoluciones No. 569-2020- F y No. 582-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que permitían los diferimientos extraordinarios de créditos.



“Es algo que se había anticipado dada la compleja situación económica que impactó a varios sectores del país”, señaló el ente.



Asobanca dijo que, anticipándose a un deterioro de la morosidad, los bancos han venido constituyendo altas provisiones desde hace varios meses, para lograr que la cobertura de su cartera vencida sea amplia. Actualmente la cobertura bancaria es de 184%, esto significa que las provisiones del banco frente a la cartera improductiva son 1,8 veces más altas.



En la pandemia también ha reducido la rentabilidad del negocio bancario. La rentabilidad (ROE) de la banca es de 4,6%, lo que significa una caída de 9 puntos porcentuales frente a septiembre del 2019.