Presidente Moreno enviará el viernes 10 de julio la terna para designar a su cuarto Vicepresidente

El Régimen no quiere incertidumbre ni perder tiempo en la transición para nombrar al cuarto vicepresidente del periodo de Lenín Moreno. Así lo dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista con Radio Quito, efectuada este jueves, 9 de julio del 2020.

La secretaria de Estado aseguró que la terna que propondrá el presidente Lenín Moreno para nombrar al nuevo Segundo Mandatario será enviada a la Asamblea Nacional el viernes, 10 de julio del 2020. “La terna será enviada mañana mismo, según ha indicado el Presidente”, manifestó Romo.



El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará mañana viernes, para conocer la renuncia de Otto Sonnenholzner, quien el martes se despidió del Gobierno y ya se encuentra en Guayaquil. Según Romo, una vez que el Parlamento conozca y apruebe la renuncia de Sonnenholzner, el Jefe de Estado encargará la Vicepresidencia a un ministro de Estado, tal como lo establece la Constitución.



Extraoficialmente han sonado nombres del Gabinete que podrían integrar la terna. Se habla de la propia Ministra Romo, el titular de Senescyt, Agustín Albán, y del ministro de Agricultura, Xavier Lazo. Sin embargo, la ministra de Gobierno evitó adelantar perfiles y no confirmó si ella consta en la nómina. “Solo mañana, esos nombres serán oficiales”, apuntó.



Una vez que se oficialice la terna, el Parlamento tendrá 30 días para pronunciarse. Si en ese tiempo no hay una resolución, la persona que encabece la lista asumirá la Vicepresidencia.



Además, negó que el Gobierno esté en carrera electoral y anticipó que el oficialismo no presentaría candidato a las elecciones presidenciales del 7 de febrero del 2021. Además, confirmó que la renuncia de Sonnenholzner ya se conversaba desde hace tiempo atrás y el propio Presidente ya lo conocía.



“Habíamos tenido esa conversación hace algún tiempo, lo comentó con el Presidente”, mencionó. Además, señaló que en las próximas semanas Sonneholzner tomará la decisión de participar o no en la contienda electoral.