Lenín Moreno asegura que se trasladó a Guayaquil; reafirma su posición frente a medidas económicas

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció en cadena nacional que se trasladó a Guayaquil. "He trasaladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen", dijo.

En una declaración junto al mando militar, en la cual también se encuentra presente el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el Primer Mandatario aseguró que la jornada de movilizaciones que vive el país desde el pasado jueves 3 de octubre de 2019, "no es una manifestación de descontento. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático".



"Los más violentos son individuos externos, pagados y organizados ¿Es coincidencia que (Rafael) Correa, (Ricardo) Patiño y (Paola) Pabón hayan viajado hace unas semanas a Venezuela? Maduro, activado junto con Correa, su plan de desestabilización (...) Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado", acusó el jefe de Estado.



El Presidente agradeció "el compromiso" de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a las manifestaciones. "Desde el Gobierno vamos a seguir protegiendo la integridad de los ciudadanos (...) La violencia y el caos no van a ganar", aseguró.



"No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices (...) La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica. Asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización, protegida", agregó en la cadena nacional.



"Llamo a los sectores sociales al diálogo fraterno y sincero, una puerta que desde el Gobierno jamás se cerró", concluyó.