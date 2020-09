Presidente Moreno calificó como positiva decisión de Corte Constitucional sobre anticipó del Impuesto a la Renta

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional en torno al pago anticipado del Impuesto a la Renta. Lo hizo a través de Twitter, la noche de este viernes 4 de septiembre del 2020.

El Mandatario escribió: “¡Una decisión que trae noticias positivas! La @CorteConstEcu declaró la constitucionalidad del pago anticipado del impuesto a la renta de grandes empresas que tuvieron ganancias. Con los recursos previstos en el Decreto 1137 cubriremos los gastos de salud para atender la pandemia”.



Como se conoce, este viernes, el Pleno de la Corte Constitucional, a través del Dictamen Nro. 5-20-EE/20A, declaró la constitucionalidad de la recaudación anticipada del Impuesto a la Renta con cargo al ejercicio fiscal 2020, respecto de los contribuyentes expresamente identificados en el decreto.

La noche del jueves 3 de septiembre, en cadena nacional, Moreno a la medida. "He firmado un nuevo decreto para el pago del anticipo al impuesto a la renta de 1 000 grandes empresas que no se vieron afectadas durante la pandemia y que generaron además utilidades durante esos meses”, dijo.



"No es un nuevo impuesto", precisó. "Es un pago anticipado del valor que estas grandes empresas deberían pagar en el año 2021. Con esta decisión, esperamos recaudar aproximadamente USD 300 millones".



Moreno señaló que este monto se destinará a saldar la deuda que el Estado mantiene con instituciones con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca y la Cruz Roja.