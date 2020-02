Ecuador buscó en Washington más recursos del Banco Mundial

LEA TAMBIÉN

La búsqueda de más recursos para financiar la caja fiscal y de inversiones fue parte de la agenda económica de Ecuador en Washington.

El presidente Lenín Moreno y su equipo económico mantuvieron ayer una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpass.



Tras el encuentro, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que se acortó dialogar con ese banco para aumentar el monto del desembolso esperado para marzo próximo; que inicialmente se preveía en USD 300 millones.



“Hemos acordado trabajar durante las próximas semanas para ver hasta cuánto podríamos incrementar ese desem­bolso, de tal manera que podamos tener más recursos para sostener y mejorar las condiciones económicas del país”, detalló Martínez.



Desde marzo del año pasado, el Banco Mundial aporta con recursos al Plan Prosperidad del Gobierno, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros multilaterales.



Según Finanzas, en el 2019 la entidad entregó USD 651 millones en financiamiento para el programa gubernamental. Para el 2020, el Fisco prevé recibir USD 644 millones de ese organismo, es decir, el 20% de todos los recursos esperados de los multilaterales para el presupuesto de este 2020.



Los recursos del banco se han destinado para ampliar el alcance del programa de subven­ciones y protecciones sociales del Gobierno, como los bonos de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara.



En abril pasado, por ejemplo, el Fisco recibió USD 61,2 millones para la depuración del registro social de beneficiarios de esas ayudas estatales.



La reunión del Presidente con Malpass, en Washington, se dio mientras en Quito un equipo técnico del FMI revisaba el cumplimiento de las metas trimestrales que Ecuador debe cumplir, como parte del acuerdo de ayuda económica firmado con ese organismo.



El Ministro de Finanzas reconoció que no se pudo cumplir el objetivo esperado de reservas internacionales, pero informó que dialogaría con el ente sobre cómo lograr que eso no impida un nuevo desem­bolso de dinero.



Del informe que realice el equipo técnico dependerá que Ecuador reciba USD 348 millones del FMI en marzo.



Ecuador, además, atraviesa por un momento delicado en su credibilidad como pagador.



Moody’s rebajó a inicios de este mes el puntaje crediticio del país de B3 a Caa1. El Gobierno cree que la empresa no valoró los esfuerzos fiscales que ha hecho el país. En el reporte, la firma señala que las reformas legales para asegurar la estabilidad fiscal y para el pago de la deuda en el 2022 pueden tener barreras políticas.



El problema es que para ese año habrá terminado el programa con los multilaterales y no hay certezas sobre los mecanismos de financiamiento que defina el próximo Gobierno, consideró Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.



Otro factor que ha impactado negativamente en la imagen del país es la caída del precio del crudo, afectado desde inicios de año por los efectos de la crisis sanitaria mundial.



El nerviosismo de los inversionistas se refleja en el aumento del riesgo país. El jueves de esta semana, el indicador alcanzó los 1 156 puntos, el más alto desde noviembre pasado.



Para Diego Olmedo, analista económico, la reunión del Gobierno con el Banco Mundial es un mensaje positivo a los mercados internacionales, ya que deja ver que el país cuenta con el soporte del multilateral.



“El Fondo también ha dicho que apoya al Gobierno, mientras tenga la intención de hacer los ajustes necesarios para traer estabilidad a las finanzas. Lo que preocupa es que no todo está en manos del Gobierno. La visita a EE.UU. genera una tranquilidad momentánea”, proyectó el experto.



El Gobierno también podría conseguir liquidez extra para este año gracias al compromiso de incluir al país en la iniciativa América Crece, que fue parte de los acuerdos logrados con la Casa Blanca.



Ese organismo dispone de recursos para la inversión social en infraestructura y en energía. Además, Ecuador buscó subir las inversiones americanas en el país, un rubro que se ha venido reduciendo desde el 2008. Para ello, el Jefe de Estado ecuatoriano se reunió con la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, el jueves pasado.