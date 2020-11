Lenín Moreno anuncia que Ecuador podría aplicar vacuna contra covid-19 desde enero del 2021

El presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que Ecuador vacunará a no menos de 9 millones de ecuatorianos en la lucha contra el covid-19. Para ello, dijo, habrá una capacidad para aplicar la dosis a 30 000 personas cada día.

Así lo informó durante su diálogo radial 'De frente con el Presidente', la mañana de este lunes 23 de noviembre del 2020.



Explicó que hay algunas fases que deben cumplir los distintos laboratorios del mundo con los que se está conversando previo a la distribución, por lo que llegarán al país en el momento en que se haya comprobado su eficiencia.



"Entiendo yo que ya tendremos la posibilidad de empezar a vacunar en el primer mes del próximo año", precisó Moreno.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, indicó que hay tres aspectos que se considerarán respecto a la vacuna: todo ecuatoriano que la necesite la va a recibir, habrá eficacia y garantizará la seguridad. "Es decir que no haya problemas de daño en el individuo que la recibe".



El ministro aclaró que no todos recibirán una dosis porque ya hay un 30% en promedio de personas que han tenido la enfermedad y hasta este momento no se conoce si esas personas necesitarán la vacuna, "es probable que no la necesiten".



Agregó que el proceso de vacunación durará entre seis y nueve meses, pues dependerá del tipo de vacuna. Por ejemplo, dijo que la de Pfizer necesita un sistema de cadena de frío más sofisticada que la que ofrece AstraZeneca.

Zevallos añadió que el Gobierno no va a impedir que ninguna entidad del país importe vacunas, siempre que estén aprobadas y reguladas por Arcsa y el Ministerio de Salud.



"Nosotros no vamos a impedir que ninguna entidad, sean estos una universidad, un hospital, el mismo IESS, traiga las vacunas, pero estas vacunas tienen que ser reglamentadas, tienen que ser reguladas por el MSP, para el público la vacuna tiene que ser considerada un medicamento".



Afirmó que se está trabajando con la empresa privada y academia para formar "una coalición" para viabilizar el proceso.

Durante el enlace, el presidente Moreno anunció que el Instituto Izquieta Pérez volverá a funcionar, pero reconoció que no lo hará "en las mismas condiciones" de antes.