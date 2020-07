Presidente Moreno anuncia medidas por mal uso del carné de discapacidad para la importación de vehículos

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, cuestionó la acción "de lo más ruin" de personas que sin cumplir requisitos han accedido al carné del Ministerio de Salud Pública para acogerse a los beneficios de las personas con discapacidad en Ecuador, como mejoras en las liquidaciones laborales y la importación de automotores sin aranceles. Lo hizo este 1 de julio del 2020, a través de un mensaje en video.

Moreno recordó que coordinó la elaboración de la Ley Orgánica de Discapacidades pero que "el Gobierno anterior desmanteló la misión Manuela Espejo" y otorgó la competencia del Conadis, de emitir el carné de discapacidad, al Ministerio de Salud Pública (el documento es emitido por esta Cartera de Estado desde el 2013). "Las mafias encontraron ahí otro nido para sus fechorías", aseguró el Primer Mandatario.



Respecto a las denuncias, el primer Mandatario anunció las siguientes disposiciones:



- Suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles

- Retención vehículos importados con carnés fraudulentos

- Auditoría del MSP caso por caso,

- El MSP deberá investigar y sancionar a los responsables

- A partir de ahora las placas tendrán un distintivo especial

- Reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes lo requieren



Moreno añadió que se han presentado "las denuncias respectivas ante la Fiscalía General con el fin de que se investigue no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos", sentenció.



Además dijo que lo que se ha hecho "es aprovecharse vilmente de las personas con discapacidad que son quienes realmente necesitan de estos justos beneficios. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante lo que ha venido ocurriendo. No es el monto, no es el sector donde ocurra. La corrupción es un mal que puede carcomer a la sociedad entera y robarse el presente y el futuro de la gente honrada".

Asambleístas reaccionaron este 1 de julio del 2020 a publicaciones en redes sociales a las que calificaron como "mal intencionadas" o "verdades a medias". Esto luego de que se les acusara de importar automotores con el beneficio del carné de discapacidad.



Según el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, vigente desde el 27 de octubre del 2017, "corresponde a la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud) emitir el certificado o documento que acredite la calificación de la discapacidad y la certificación de condición discapacitante" de una persona.

"La calificación de la discapacidad o de la condición discapacitante será gratuita", reza en la normativa emitida por el presidente Lenín Moreno. "Para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley, no se exigirá otro requisito además del documento que acredite la calificación de la

discapacidad".