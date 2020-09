Moderna dice que no es posible solicitar aprobación para vacuna antes de las elecciones en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Moderna Inc. dijo este miércoles, 30 de septiembre del 2020, que no estará lista para solicitar la aprobación de emergencia de su posible vacuna contra el covid-19 antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, informó el Financial Times.

El presidente ejecutivo de la compañía, Stéphane Bancel, dijo a FT que no esperaba tener la aprobación total para distribuir el medicamento a todos los sectores de la población de Estados Unidos hasta la próxima primavera boreal.



Moderna no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.