Policía advierte sobre modalidad de robo de celulares a estudiantes

Testimonio de Isaac D., de 15 años, a quien le robaron su celular en el bulevar de la avenida Naciones Unidas y Shyris, sector del parque La Carolina, norte de Quito. La Policía advierte una modalidad de robo de teléfonos a estudiantes de colegio.

“Era el mediodía del lunes 3 de septiembre del 2018. Caminaba con un amigo en el bulevar del parque La Carolina. En esos momentos se nos acercó un joven, de aproximadamente 25 años, con una actitud extraña”.



“Nos pidió ayuda y accedimos. Dijo que era un sicario, que recientemente había salido de la cárcel y no quería tener problemas. Nos pidió los celulares para identificar el número de personas que lo seguían para hacerle daño. También para comprobar si nosotros nos llevábamos con ellas”.



“Tras entregarle los teléfonos nos dijo que vayamos a un centro comercial aledaño a buscarle a una niña que se moviliza en silla de ruedas. Si ella nos reconoce, podíamos meternos en problemas. Si no ocurre eso, nos podíamos ir tranquilamente. Pero nos obligaba a darle los teléfonos para asegurarse que no íbamos a huir. Lamentablemente, de una forma inocente, le creímos y lo hicimos”.



“También nos advirtió que no gritemos o hiciéramos algo porque desconocidos nos estaban observando. Cuando ya nos fuimos y nos alejamos de ese hombre tratamos de buscar ayuda de la Policía, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegamos al centro comercial no había esa niña y el tipo se fue con los celulares”.



“No es la primera vez que nos pasa esto. Hace cuatro días, lo mismo nos dijo otro desconocido en la intersección de las avenidas Amazonas y Orellana. En esa ocasión se acercó un tipo con el mismo discurso, pero no nos robó”.



El capitán Cristian Poma es jefe del Circuito Iñaquito. Recomendó a los padres de familia que conversen con sus hijos sobre esa modalidad de hurto de teléfonos celulares de alta gama. También que tengan precaución en lugares donde existe una alta afluencia de personas como centros comerciales o parques.



Asegura que los delincuentes abordan a los jóvenes mientras caminan o cuando hablan por teléfono. Ven que son celulares caros y les intimidan diciéndoles que pertenecen a una banda delictiva o a pandillas.



Actualmente, esos desconocidos se aprovechan de que los estudiantes volvieron a clases para atacar. “Se aprovechan de que andan en grupo para robarles", precisó Poma. En esos momentos, los muchachos se asustan, les entregan los celulares y los desconocidos se van. Ante eso, el oficial recomienda:



- Comunicarse con la Policía o el ECU 911 para intervenir.

- Si identifican a ese tipo de personas en la calle, contactarse con la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana para detenerlos.

- Dialogar con los chicos para no acceder, ni creer lo que les dicen y que aprendan a caminar en grupo para no sentirse desprotegidos.

- No sacar los celulares en sitios concurridos.