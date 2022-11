La mitad de ecuatorianos tiene un empleo no pleno a octubre de 2022

En octubre, el otro empleo no pleno llegó a niveles superiores a pre pandemia. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Diana Serrano (I)

A octubre de 2022, la mitad de ecuatorianos, que tiene un trabajo, se encuentra en el subempleo o el otro empleo no pleno. Estos segmentos laborales han tenido un crecimiento constante, en conjunto.

Así lo evidencian datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), presentada este 24 de noviembre de 2022.

El subempleo, donde una persona gana menos del salario básico y trabaja menos de la jornada legal aunque tiene la disponibilidad y deseo de laborar más, tiene mejoras.

Este pasó de 23,9% en octubre de 2021 a 19,9% en igual mes de 2022. En general, el indicador ha disminuido en los últimos tres años y ha alcanzado niveles pre pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El otro empleo no pleno es mayor al nivel pre pandemia

Si bien el subempleo tiene un mejor desempeño, todavía empuja el crecimiento del empleo no adecuado. Esto debido a que el otro empleo no pleno ha aumentado.

En este tipo de trabajo, una persona gana menos del salario básico, trabaja menos de la jornada legal y no tiene el deseo y disponibilidad de laborar más horas. En octubre llegó al 30,4%, lo que significa que aumentó 2,7 puntos porcentuales, frente a igual mes de 2021.

El crecimiento de este indicador es mayor, frente a lo que ocurría antes de la pandemia. Por ejemplo, el otro empleo no pleno en septiembre de 2019 era del 25,9%.

En este panorama, la otra mitad de ecuatorianos se encuentra entre el empleo adecuado, donde se gana al menos el salario básico y se labora ocho horas, que en octubre llegó al 33,7%. También están las personas con un trabajo no remunerado que es el 11,7% y quienes están en el desempleo con el 4,1%.

A la par que los indicadores de empleo no adecuado crecen, el empleo pleno no logra recuperarse. Ni siquiera llega a los niveles pre pandemia. En septiembre de 2019, el porcentaje de personas con un empleo adecuado era el 38,5%. Si estas tasas se analizan en número de personas, aún 300 027 no logran tener nuevamente este tipo de empleo.

