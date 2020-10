Ministros de Economía, Trabajo y Salud hablaron sobre los médicos posgradistas

LEA TAMBIÉN

En la presentación ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, que se desarrolló la tarde de este lunes 19 de octubre del 2020, los ministros de Economía y Finanzas, de Trabajo y de Salud Pública dieron detalles sobre los avances en la aplicación de la Ley Humanitaria, en especial, en relación a la contratación de los posgradistas de las carreras de la salud.

En la norma se les considera como médicos en funciones hospitalarias en formación, por lo que suscribirán un contrato de servicios ocasionales.



Sobre el tema, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que hubo una reducción de ingresos en el presupuesto del Estado de USD 8 000 millones, debido a la pandemia de covid-19. Esto equivale al 8,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Ante esta realidad, detalló, "se está buscando una optimización de los recursos… hay que ver la ejecución presupuestaria y los compromisos futuros”, para analizar soluciones.



Pozo señaló que “la ley empieza a dar resultados favorables…”. Aunque no dio más detalles sobre el tema. Sin embargo, catalogó a los trabajadores de salud como “héroes”, ya que han batallado durante la emergencia sanitaria para salvar vidas.



El ministro de Trabajo, Andrés Isch, sostuvo que con el Reglamento se buscó que los médicos en formación sean equiparados con funcionarios públicos; antes no lo eran. “Con el Reglamento se buscaba operativizar las normas. Para la aplicación se tiene que laborar con la red pública de salud… podemos comprometernos para articular más información con áreas de talento humano”.



Isch repitió varias veces que si hay algo que debe cambiarse se lo hará. “Si encontramos que algo impide la correcta aplicación de la Ley Humanitaria estamos abiertos a conversar. Me parece que el Reglamento busca ordenar cada una de las fases de contratación”.



Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública, coincidió en que el número de médicos que se benefician está en proceso de validación. E insistió que se está recopilando y sistematizando información con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y redes complementarias, con la finalidad de garantizar el derecho del personal.



El funcionario, además, respondió a la pregunta sobre cuántos profesionales de la salud prestaron servicios durante la emergencia sanitaria. “Se ha procedido a la contratación de 182 trabajadores sanitarios”.



En julio y agosto, grupos de posgradistas hicieron plantones y movilizaciones para exigir la aplicación de la Ley. Después de varias reuniones lograron acuerdos. En el país se contabilizan cerca de 3 000 médicos que estudian sus especializaciones. Esperan que se concreten los beneficios de la Ley Humanitaria.