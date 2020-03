Ministro de Transporte dice que se han reforzado medidas de prevención del coronavirus en el sistema portuario 

LEA TAMBIÉN

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, dijo este lunes 2 de marzo del 2020 que se están reforzando los controles de salud en los distintos puertos del Ecuador. Esto luego de que se confirmaran seis casos en el país por contagio por la cepa covid-19. Adelantó que aún no se han registrado emergencias relacionadas al virus.

El titular de la Cartera de Estado recorrió varios puertos guayaquileños la mañana de este lunes. Recordó que cuando llega un barco, el capitán informa a las autoridades de salud si alguno de los tripulantes presenta síntomas del coronavirus covid-2019.



“De tal forma, el primer personal que ingresa al buque es personal del Ministerio de Salud que hace una revisión de aquellos pasajeros que puedan mostrar algún tipo de reacción”.



Martínez recorrió en un puerto privado un buque originario de Hong Kong pero que llegó haciendo escala en Chile. Ahí constató los protocolos de seguridad que se aplican para los tripulantes. Se usó una pequeña cámara que capta la temperatura corporal.



De acuerdo con el Ministro, cada nave debería tener una de esas máquinas. No obstante, el personal médico de Salud dispone de ello para las respectivas revisiones. “Los buques que vienen de países en los que la enfermedad está activa se informa”.



Respecto al desempeño comercial del país, Martínez ratificó que no se ha detenido. “La actividad portuaria está funcionando plenamente”.



Mientras, en Manta, días atrás, el COE cantonal había definido que pediría al Ministerio de Salud que se asigne a este puerto el equipamiento, recursos y talento humano correspondiente para responder la crisis, al ser puerta de entrada de turistas a bordo de cruceros.



Martínez refirió que se hará una “revisión más profunda” a los pasajeros que ingresen por esa urbe. “Hasta ahora no ha habido ningún tipo de sospechosos, ningún tipo de alerta, no se ha ejecutado aún en temas portuarios”.