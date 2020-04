Ministro de Salud habló sobre estudios que levantan en Babahoyo y Guayaquil para contener el covid-19

LEA TAMBIÉN

Con el objetivo de contener el virus (SARS-CoV-2) y tomar mejores decisiones en materia sanitaria, el Ministerio de Salud desarrolla dos estudios de "muestras probabilísticas por sectores". Uno de ellos se completó en la ciudad de Babahoyo (Los Ríos), lugar de origen del caso índice o el primer contagio registrado en Ecuador.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos dijo que primero se determinó el universo muestral que representa a la población total. Según mencionó, Ecuador es el primer país donde se realizan este tipo de análisis.



Para ello se aplicó pruebas rápidas a una población determinada; luego se practicó los tests PCR, para convalidar las primeras. Además se hizo una encuesta. El lunes 13 de abril se cumplió con este proceso en la parroquia Febres Cordero, de Guayaquil. No dio detalles sobre el número de test realizados.

Con la coordinación del gobernador @PedroPabloDuart promovimos hoy brigadas de @Salud_Ec en la parroquia Febres Cordero, en Guayaquil, para realizar pruebas rápidas de #Covid_19ec a los ciudadanos en sus hogares. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/wZFP2bjTs8 — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) April 14, 2020



"Luego del sacrificio enorme que ha tenido la comunidad al quedarse en casa, queremos ir bajando las medidas estrictas pero con sustento científico, por eso es importante los tiempos, la ubicación geográfica, el número de casos por zonas; no hablo de provincias", dijo.



En los próximos días anunció que se conocerán los resultados de dichos estudios. Pero no precisó las fechas.



Zevallos volvió a recalcar que hace falta talento humano en unidades médicas. La infraestructura -sostuvo- no puede ser utilizada por esta razón, por lo que los contratos, que están ofreciendo a quienes acepten trabajar en esta temporada, se ampliarán hasta diciembre. Hoy se vinculó a 189 trabajadores de la salud, en las provincias de Loja y El Oro. Solo en Cañar y Azuay son 177.