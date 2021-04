Ministro de Economía dice que si no llegan los USD 400 millones del FMI 'se trabajan en otras opciones'

El Ministerio de Economía y Finanzas busca un plan B en caso de que el desembolso de USD 400 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se concreten en este mes.

“Si eventualmente no recibimos los recursos previstos, estamos trabajando con algunas opciones internacionales”, dijo Mauricio Pozo, titular de la entidad, este jueves 1 de abril del 2021.



El programa de financiamiento del FMI al Ecuador está condicionado con el cumplimiento de indicadores económicos como el aumento de la recaudación tributaria, la reducción del gasto público, el aumento de las reservas internacionales, la colocación de la deuda y otros como la aprobación de la Ley de defensa de la dolarización para, según el Gobierno, dotar de independencia al Banco Central y fortalecer el sistema dolarizado.



Pozo recordó que el programa de financiamiento con el FMI vence el próximo año y que dependerá del siguiente gobierno si decide mantenerlo o no y en qué condiciones. “Tenemos una coyuntura política que no sabemos qué va a ocurrir… Si el nuevo gobierno decide no seguir con el programa será decisión del Fondo Monetario si hace o no el desembolso”, agregó.



El funcionario es optimista sobre el desempeño económico de los próximos meses y, aunque prematuro, augura un crecimiento del 3,1% del PIB, con respecto al 2020.



Pozo dijo que el gobierno de Lenín Moreno mantendrá un ritmo de pago con los acreedores, así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados y “se seguirá priorizando los rubros para la salud” hasta el último día de su periodo, que es el 24 de mayo. Hasta febrero pasado, por ejemplo, el Ministerio de Economía se igualó los pagos con los GADs, por los desembolsos correspondientes al Modelo de Equidad Territorial del 2020, que sumaron un total de USD 2 375 millones.