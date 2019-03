Ministro de Defensa dice que las nuevas amenazas en la frontera son 'híbridas, mutantes y difusas'

LEA TAMBIÉN

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, participó en la conferencia internacional Seguridad en el Hemisferio Occidental, que se desarrolló el 26 de marzo de 2019 en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, en Washington-Estados Unidos.

Jarrín habló de la geopolítica, geoeconomía, avances tecnológicos, movilización de recursos y rol de los Estados como polos de desarrollo.



Indicó que la seguridad cooperativa es la mejor estrategia para enfrentar las amenazas, condiciones de riesgo y otras situaciones complejas que tienen los Estados. “La seguridad nos hace referencia a la necesidad de proteger los valores sociales y preservación del bienestar de la sociedad”.



Además, se refirió a la situación de la frontera Ecuador-Colombia y dijo que las nuevas amenazas son “híbridas, mutantes y difusas”.



Esta declaración la emitió al referirse a los grupos de disidentes de las FARC que se han aglutinado y se movilizan “de forma permanente” a lo largo de la frontera norte.



“Sin embargo, en el periodo que me encuentro como ministro hemos conformado la Comisión Binacional Fronteriza, Combifron, que no es una fuerza militar, sino una estrategia en diferentes medidas”, dijo, al referirse a la participación integral y coordinada de las instituciones del Estado en el desarrollo económico, social y de seguridad en la frontera.



“Pero en temas militares, el intercambio de Inteligencia es efectivo, no solamente con Colombia, sino también con Perú y Perú con Colombia”, concluyó Jarrín.