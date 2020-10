Ministra María Paula Romo presenta sus descargos en juicio político

LEA TAMBIÉN

Desde las 08:00 de este sábado, 31 de octubre del 2020, la Comisión de Fiscalización recibió a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para que presente sus descargos sobre el pedido de juicio político que enfrenta por supuesto incumplimiento de funciones en las protestas de hace un año.

La comparecencia se da a través de videoconferencia y no de forma presencial como había requerido la funcionaria antes de que iniciara este proceso, hace tres semanas.



Romo se refirió punto por punto a las acusaciones que sustentan el pedido de Juicio Político. Una de ellas es el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas de octubre del 2020. Sobre esto señaló que hay dos informes, uno de los fabricantes y otro de la Empresa Cóndor en los que se señala que dicha caducidad no afecta la salud.



Respecto a la acusación sobre el no convocar a tiempo al Comité de Protección de Periodistas, señaló que no es su competencia. Esa facultad está a cargo de la Secretaría de Comunicación. Sin embargo, dijo que tomó esa responsabilidad y se dicho Comité se reunió. Dijo que allí se optó por una negociación y no la entrada al Ágora de la Casa de la Cultura en donde estaban periodistas retenidos.

​



Romo pidió que sus interpelantes aclaren si lo que se juzga es que la Policía actuó con uso excesivo de la fuerza o no lo hizo con suficiente fuerza. Reiteró que esa entidad respondió a la violencia que se registró durante las jornadas de protestas en contra de la eliminación de los subsidios a las gasolinas.



El pedido de interpelación lo impulsan los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (exCreo) y Amapola Naranjo, del correísmo. La Comisión prevé entregar un informe hasta el 5 de noviembre.



Ayer 30 de octubre la mesa parlamentaria recibió los testimonios de varias personas que resultaron afectadas o retenidas en las protestas. También fueron convocados rectores de las universidades Católica y Salesiana, pero se excusaron.



La Comisión tiene hasta el 5 de noviembre para recomendar que el juicio político pase al Pleno o que se archive.