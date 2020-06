Ministra Romo dice que en Guayas ‘lo peor ya pasó’ ante reducción de muertes en mayo; se analiza posibilidad de que Guayaquil pase a verde

LEA TAMBIÉN

Guayaquil está lista para seguir avanzando en la reactivación económica. Así afirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre la ciudad que ha sido el epicentro del covid-19, y que va por buen camino en el proceso de recuperación.

En el marco de una rueda de prensa en Guayaquil, Romo señaló este martes 2 de junio del 2020 que los fallecimientos en Guayas se redujeron en mayo en relación al mes de abril, cuando se registró el mayor pico de la propagación del virus.



Los datos del Registro Civil muestran que el mes pasado en territorio guayasense murieron por diversas causas 2 350 personas. La cifra es 79% menor a los 11 376 casos de abril.



“Tenemos resultados esperanzadores en materia de salud durante la emergencia sanitaria (…) Creemos, según dicen las cifras, que lo peor ya pasó en materia de salud, en materia sanitaria, pero no podemos confiarnos, no podemos descuidarnos”.



Recordó el uso de mascarillas, no solo para evitar contagios sino para frenar la expansión del covid-19.



Romo agregó que el Comité de Operaciones dé Emergencia (COE) nacional ha acompañado el desarrollo de actividades de la provincia y que incluso ella visitó varios negocios de la urbe porteña. Añadió que se está haciendo un análisis para la posibilidad de pasar a semáforo verde en la ciudad de Guayaquil. “La ciudad está funcionando con mucha normalidad”.



Guayaquil, que hoy concentra 9 771 de los 40 414 casos nacionales, tuvo en mayo 1 805 decesos, una cifra inferior a los casi 9 000 registrados el mes anterior, según el reporte del Ministerio de Salud Publica.



El concejal Jorge Rodríguez (PSC) refirió que la causa principal de la reducción de muertes en la urbe es “el muro de contención de salud” que levantó el Municipio. Explicó que en la ciudad se desplegaron más de 40 unidades de salud que incluyen clínicas móviles, hospitales del día y centros de cuidados intermedios.



“Estos últimos son el Hospital Municipal Bicentenario y el Centro de Convenciones, son los que han influido en esa reducción drástica de la mortalidad. Además, tenemos un plan de atención cantonal puerta a puerta, va a las zonas de Guayaquil donde más casos se han presentado y nos ha permitido casi que tomar la delantera”, dijo.

También en su cuenta en Twitter, la alcaldesa Cynthia Viteri afirmó que como Municipio “hemos puesto todo nuestro contingente para salvar a los guayaquileños, y lo estamos logrando. El resultado: la curva de fallecidos se aplana y los contagios disminuyen. Seguimos trabajando para levantar a la ciudad”.