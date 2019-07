Ministerios analizan propuesta de revisar aranceles a insumos

LEA TAMBIÉN

El Acuerdo Nacional 2030 para el eje de Competitividad, Empleo e Innovación impulsado por el Gobierno terminó con aspiraciones ambiciosas que se establecieron después de solo dos encuentros realizados el 7 y 13 de junio del 2019.

Dentro de este eje, se creó una submesa para el tema laboral, la cual también se reunió el 17 y el 20 de junio.



En el aspecto relacionado con generación de trabajo se propuso vincular a 45 000 personas en nuevos puestos, a través de la Red Socio Empleo. Para ello se suscribieron 12 convenios con empresas privadas y entidades públicas.

De ese grupo de ciudadanos se planteaba incorporar inicialmente a 18 245 hasta el 21 de junio pasado, según información del Ministerio de la Producción, responsable del eje de Competitividad, Empleo e Innovación. La entidad no explicó si el objetivo se cumplió.



Alrededor de 200 actores públicos y privados (autoridades, empresarios, trabajadores y sociedad civil) participaron en la submesa de empleo, indicó el Ministerio de Trabajo.



Uno de ellos fue la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que respalda el Acuerdo Nacional y aboga por que las reformas laborales consensuadas en el Consejo Nacional de Trabajo sean aprobadas.



Oswaldo Chica, presidente del sindicato, está convencido de que una solución al deterioro del mercado laboral del país es la aplicación de esas reformas y el cumplimiento de las promesas de empleo. No obstante, aclaró que apenas se han dado los primeros avances dentro del Acuerdo y que aún queda camino por recorrer.



Aunque la Mesa de Empleo contó con la intervención de varios gremios empresariales, como las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil, los pequeños empresarios no fueron invitados.



Para Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa (Canape), es extraño que el sector no haya sido convocado, ya que este segmento abarca el 93% del número de empresas.



El dirigente contó que han enviado cartas al presidente Lenín Moreno, exponiendo las necesidades y propuestas del sector, pero hasta el momento no han recibido respuesta.



La Canape plantea reformas al Código de Trabajo, reducir las tasas de interés para el sector productivo, mejorar la competitividad de la industria local, y aterrizar programas de capacitación y certificación profesional.



Los acuerdos logrados en el marco de la Mesa de Empleo podrían ser tratados en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, en función de su relevancia para el desarrollo de las políticas salariales, trabajo y empleo, informó el Ministerio del ramo.



Este Diálogo Nacional era el espacio para lograr acuerdos de cara a la reforma laboral que el Gobierno prevé presentar en la Asamblea a fines de año, pero no se conoce en qué temas hubo consensos.



En lo relativo a competitividad, el Ministerio de la Producción indicó que junto a la Cartera de Finanzas analizan la propuesta de revisar la carga arancelaria de materias primas y bienes de capital.



Bajar los aranceles es una petición constante de la industria, para reducir costos de producción y que el Ecuador pueda competir en mejores condiciones frente a otros países.



David Molina, principal de la Cámara de la Industria Automotriz, dijo que solo los aranceles de materias primas de los autopartistas generan un costo adicional de USD 280 por vehículo, el impuesto a la salida de divisas no devuelto representa USD 420, y el arancel al CKD (partes para ensamblaje) USD 1 200. Sostuvo que hay una buena relación con el Ministerio de la Producción para crear una agenda para este sector, pero insiste en que se debe alinear la agenda de competitividad con la agenda comercial.