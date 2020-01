En rueda de prensa se anunciará resultados sobre posible coronavirus, dice Viceministro de Salud

LEA TAMBIÉN

El viceministro Julio López dijo que la ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunciará los resultados que confirmen o descarten si el paciente, de nacionalidad china, aislado en una casa de salud, tiene o no coronavirus. Lo hará por medio de una rueda de prensa. Así lo informó el funcionario a su llegada a la Asamblea, la mañana de este miércoles 29 de enero del 2020.

Ante la pregunta de cuándo se conocerán dichos resultados, López dijo: “no estoy autorizado a dar esa información pero la Ministra de Salud dará la rueda de prensa”. Andramuño ya estaría en Quito y se espera que en las próximas horas se haga un pronunciamiento.



Su departamento de Comunicación no ha confirmado la fecha de dicha rueda de prensa. La Dirección de ese departamento no contesta llamadas. El director de Vigilancia Epidemiológica, Alfredo Olmedo, el lunes, tampoco pudo responder a la pregunta de cuánto estarán los resultados en el país.



“Lo que tratamos es evitar campañas de desinformación. Como lo que se dijo sobre que existe el virus y el fallecimiento (del paciente con sospecha de coronavirus). La fuente oficial es el Ministerio. Fuimos los primeros en señalar el posible primer caso”. Además reiteró que el estado de salud del paciente de ciudadanía china es reservado. Pero días atrás, un médico filtró incluso radiografías y sobre eso tampoco se ha pronunciado nadie.



Las pruebas fueron enviadas a Atlanta (EE.UU.), donde queda un laboratorio que procesa los resultados. El Viceministro insistió en que Andramuño brindará información. El lunes 27 de enero del 2020 se indicó que deben pasar 72 horas para tener los resultados. Pero no se precisó la fecha de envío de las muestras.



“Las medidas de protección y los protocolos son las que se debieron tomar desde el principio”, sostuvo el funcionario. Las personas, que estuvieron cerca del ciudadano chino, siguen en observación y no se ha detectado alguna sintomatología, finalizó López.