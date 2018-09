Tres sectores claves, en un solo Ministerio

LEA TAMBIÉN

El proceso de fusión de los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad, Minería y de la Subsecretaría de Hidrocarburos culmina hoy, viernes 14 de septiembre del 2018, según Carlos Pérez, titular del nuevo Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Esta nueva Cartera de Estado, que nace de la integración de tres sectores estratégicos, comienza a trabajar con una nómina reducida y con un presupuesto ajustado.



En mayo pasado, cuando el Gobierno dispuso la integración de estas instituciones como parte del plan de optimización del tamaño del Estado, las cuatro entidades reportaban 795 empleados. Hasta esta semana, según Hidrocarburos, se redujo en un 10% la nómina, indicó el pasado martes el Ministro de Energía.



El ajuste se hizo bajo dos criterios. El primero fue eliminar áreas que, por su naturaleza, podían duplicar funciones; es decir, en los departamentos de Finanzas, Legal y de Comunicación.



El segundo criterio fue reducir los empleados de libre remoción. Según datos de los portales de transparencia, hasta agosto las cuatro entidades sumaban 755 funcionarios.



Pérez señaló que en los próximos 30 días se realizará una evaluación del personal para definir una nómina óptima. Esa tarea estará a cargo del Ministerio de Trabajo.

El Gobierno todavía no precisa cuál es el monto de ahorro que generará al Estado la creación del nuevo ente. Pero en los casi cuatro meses que ha durado el proceso de fusión, los presupuestos de las cuatro carteras reflejan ajustes.



De acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas, el presupuesto de estas entidades sumaba USD 752 millones y se redujo en USD 384,2 millones, si se compara con el monto aprobado inicialmente en la Pro forma del 2018. Se trata de un recorte del 51% en gastos.

El Ministerio de Electricidad es el que mayor ajuste registra en sus gastos de inversión. En este sector hay importantes obras paralizadas.

Entre ellas, los cinco proyectos hidroeléctricos que el Gobierno anterior comenzó a construir y que presentan retrasos, en unos casos, y fallas estructurales, en otros. En la lista están las centrales Delsitanisagua, Mazar-Dudas, Minas San Francisco, Quijos y la Central Toachi-Pilatón.



Para Fernando Santos, exministro de Energía, esta fusión permitirá que haya menos burocracia en tres áreas que son afines. Además, destaca que es importante la generación de ahorro para el Estado.



Las nuevas tareas, sin embargo, agregarán mayores responsabilidades al ministro Pérez. Santos planteó delegar a los viceministros las actividades cotidianas para que el Ministro trate solo las decisiones más “importantes”.

El ente contará con tres viceministerios para cada una de las áreas: electricidad, minas y petróleo.



Con este cambio, el Gobierno vuelve al modelo de gestión que existía en el país hasta antes del 2007, cuando una sola Cartera manejaba los tres sectores estratégicos.

El gobierno de Correa creó en el 2007 el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y en el 2015 la Subsecretaría de Minería se convirtió en Cartera de Estado.



Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctricos, coincide con Santos en que la fusión de estas tres áreas no representa un problema, porque se volverá al esquema anterior. Sin embargo, expresó que las personas que asumirán el manejo de estos sectores deben ser las más idóneas en el ámbito técnico y ético.



La entidad ya está funcionando bajo su nueva denominación, pero los funcionarios todavía no están trabajando en un mismo edificio.



Gustavo Bucaram, subdirector de Administración de Bienes de Inmobiliar, señaló que está previsto que dentro dos meses el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables esté instalado en su nueva sede, en la avenida República de El Salvador.

Con el traslado a este inmueble, en el que hasta marzo funcionó el Ministerio de Salud, el Estado ahorrará USD 40 000 mensuales, monto que gastaba en arrendar el edificio en donde funciona el Ministerio de Minería, en la avenida 6 de Diciembre.



El edificio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en tanto, será usado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Y el inmueble de la calle Alpallana, en donde actualmente tiene sus oficinas el ex-Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador, quedará ocupado solo con la empresa estatal petrolera.