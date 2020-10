En seis días, Finanzas pagó USD 799 millones para cubrir los atrasos

LEA TAMBIÉN

Los USD 2 000 millones que ingresaron al país el pasado viernes 2 de octubre del 2020, como parte del financiamiento concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya se están canalizando a diferentes acreedores del Estado.

Entre el 30 de septiembre y ayer, el Fisco pagó USD 799 millones de atraso. De ese monto, USD 300 millones corresponden a salarios impagos del sector público. Esta transferencia se hizo antes de que llegaran los recursos del desembolso del FMI.



El resto corresponde -principalmente- a pagos para municipios, bienes y servicios del Estado y la Seguridad Social, explicó Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, con base en información de la ejecución presupuestaria.



Con ello, los atrasos se redujeron de USD 3 800 millones a USD 2 994 millones, registrados hasta el 30 septiembre pasado (incluidos los USD 819 millones de atraso de intereses de la deuda, que entraron dentro de la negociación de bonos).



Es saludable que el Estado reparta los recursos para dar oxígeno a la cadena de pagos, pero es un alivio momentáneo, reflexiona Ángel Maridueña, docente de la Universidad Estatal de Milagro. Él cree que, más allá de recortar el gasto, se requiere revisar las tasas de interés del sistema financiero, de lo contrario la reactivación económica no despegará, acotó.



Lo ideal, dice Maridueña, sería que los sectores productivos puedan acceder a financiamiento con tasas bajas, como lo hizo el país con el FMI.



En eso coincide Felipe Ribadeneira, titular de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). “Los recursos del FMI deben ir, en mayor parte, a créditos con tasas iguales a las que adquirió (el Gobierno) y a los mismos plazos, para activar el sector productivo y exportador”.



El presidente Lenín Moreno anunció el domingo 4 de octubre que USD 300 millones del financiamiento externo irán al programa Reactívate Ecuador.



USD 500 millones para los GAD

​

De los USD 1 000 millones que el Estado adeuda a los gobiernos locales, se pagarán 500 millones en una primera parte y el resto a fin de año.



Raúl Delgado, titular de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), confirmó que los pequeños municipios y juntas parroquiales empezaron a cobrar valores pendientes. A los municipios medianos y a las prefecturas se les transferirán los recursos adeudados hasta agosto, quedará pendiente un saldo por septiembre. Mañana, 8 de octubre, se reunirán con el Presidente.



La devolución de impuestos se activa

​

La oferta del Gobierno es ponerse al día con las devoluciones de alrededor de 350 000 contribuyentes. El Servicio de Rentas Internas (SRI) confirmó que las transferencias se ejecutan desde ayer, 6 de octubre.



Ya sea por pago indebido o en exceso, los contribuyentes tienen derecho a pedir devolución de los impuestos al valor agregado (IVA), a la renta, a la salida de divisas, a las botellas plásticas y otros. Hasta julio, por IVA e impuesto a la renta, el Fisco adeudaba USD 95,5 millones a favor de los usuarios.



3 000 maestros recibirán incentivo

​

Desde el 5 de octubre se reactivó el pago de incentivos a los maestros jubilados del sector público.



El Gobierno destinará USD 100 millones hasta noviembre, para cubrir a 3 000 personas.



Del monto ofrecido, 65 millones se cancelarán en efectivo a docentes retirados que pertenecen a grupos vulnerables, y a maestros rezagados del 2008, 2009 y 2010.



El saldo se entregará en bonos. Entre los beneficiados están jubilados priorizados y obligatorios del 2015 al 2017 (Acuerdo 185).



Issfa recibe pago; IESS analiza plan



El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) recibió el 1 de octubre el aporte del Estado para el pago de pensiones.



En cambio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) todavía no ha tomado una decisión sobre la oferta de Finanzas de saldar USD 1 400 millones que adeuda a la entidad. De ese monto, USD 400 millones se cancelarán en efectivo y el resto en bonos a 5 y 10 años plazo. La obligación corresponde al aporte estatal del 40%, que no se paga desde octubre del 2019.



Pago a pequeños proveedores

​

Luego de meses de plantones y manifestaciones, exigiendo al Fisco el pago de sus obligaciones, los proveedores del Estado también registran nuevas acreditaciones en sus cuentas, desde el 2 de octubre.



Las transferencias se han recibido incluso el fin de semana, dijo Marco Leguísamo, quien representa a 120 proveedores. Ellos reclamaban USD 20 millones que estaban impagos desde septiembre del 2019. Hasta mediados de julio pasado, las cuentas por pagar a proveedores sumaban 491 millones.