USD 109 millones en 11 meses se recaudaron por el predial en Quito

Olmedo Quijía tiene su casa en Nayón, parroquia rural ubicada en el nororiente de Quito. Este año, su impuesto predial se fijó en cerca de USD 300. Es más del doble de lo que pagó en el 2017, cuando canceló USD 102.

Este es un ejemplo de los casos que, a inicios de este año, generaron malestar y obligaron a que el Municipio de Quito dispusiera de un sistema de revisión en línea y con inspecciones en los sectores con más reclamos de contribuyentes.



Quijía dice que el Municipio ya realizó una inspección pero que, en su caso, hasta el momento no ha logrado que se revise el costo que debe tributar. Si hasta el viernes no obtiene una respuesta favorable, este ciudadano está resignado a pagar lo que se le fijó este 2018.



Nayón fue la zona con más problemas al momento de establecer los avalúos. Esa parroquia, considerada una de las de mayor crecimiento en Quito, tiene una particularidad. Según el Municipio, el que haya viviendas lujosas junto a casas más modestas generaba un problema que obligaba a la Dirección de Catastros a revisar caso por caso.



Pedro Anaguano también tiene su vivienda en Nayón. A él, el predial este año le salió por USD 890. En el 2017 pagó 300. El Municipio ya hizo una inspección pero ese valor no se redujo. Anaguano tiene la esperanza de que en estos tres días se solucione su problema porque no puede pagarlo.



Entre enero y noviembre de este año, según los datos de la Dirección Metropolitana Financiera, 833 611 predios pagaron el impuesto, de un total de 942 351. Es decir, hasta noviembre, el 88,4% ya canceló.



Para quienes aún no lo han hecho, en lo que resta del año ya no se harán más revisiones. Según Ramiro Viteri, administrador General del Municipio, el sistema para ingresar los reclamos vía Internet ya se cerró.



Pero después de todos los inconvenientes registrados con los nuevos avalúos que se aprobaron con la Ordenanza 196, en diciembre del año pasado, ¿cuánto se vio obligado el Municipio a devolver por errores en el cálculo del 2018?



Según los datos del Municipio, el pago del 88,4% de los predios de la ciudad permitió recaudar USD 109 640 132,68. En el 2017 se cancelaron USD

84 963 966 que corresponden a 831 452 predios.



Mediante el sistema habilitado por la Alcaldía para efectuar reclamos se tramitaron 629 casos que obligaron a la devolución de USD 681 771,58. En relación con lo recaudado, esto representa apenas el 0,6%. El período en el que más reclamos se solucionaron fue entre el 19 de marzo y el 5 de abril.



¿Qué tema está pendiente de resolver? Que el Concejo Metropolitano apruebe la norma técnica que regirá la forma de cálculo de los avalúos en el 2019.



Esto fue solicitado por esa entidad legislativa mediante una resolución en la que se plantea la necesidad de la aprobación de la norma técnica de valoración del Distrito Metropolitano de Quito, adecuada a las disposiciones técnicas nacionales emitidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).



El objetivo, según Viteri, es incluir elementos adicionales que se deben tomar en cuenta para la definición del valor del catastro. Esto permitirá un cálculo más técnico y, por lo tanto, más preciso en el avalúo.



¿Cuál sería el cambio? El Administrador General explica que, en la norma local vigente, por ejemplo, se toman en cuenta tres factores para el cálculo: el frente, el fondo y el tamaño. La norma nacional exige que se aumente la localización del predio en la manzana, la forma del terreno, el acceso al lote, los servicios básicos y el tipo de estructura.



Viteri dice que la propuesta para la norma técnica ya está lista. La realizó la Dirección de Catastros y está siendo analizada para su posterior presentación al Concejo.



Sergio Garnica, concejal independiente y presidente de la Comisión de Uso de Suelo, señala que, teniendo en cuenta el feriado del lunes 31 de diciembre del 2018 y del martes 1 de enero del 2019, a la Alcaldía solo le queda hasta el viernes de esta semana para convocar a una sesión en donde se apruebe o rechace la norma técnica.



Si esto no se cumple, sería un desacato a una disposición del Concejo. Con esto, el Municipio prevé solventar los inconvenientes que se presentaron a inicios de este año y que el proceso para el pago del impuesto predial se desarrolle sin problemas durante el 2019.



Tanto Quijía como Anaguano no tienen muchas esperanzas de que en estos tres días se solucionen sus inconvenientes. El avalúo de sus predios no será revisado más allá de lo que ya hizo el Municipio. Si eso no se paga, el próximo año deberán hacerlo con una multa.



Desde el próximo 2 de enero se podrá pagar el impuesto predial del 2019.