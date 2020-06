Militares estarían implicados en la violación de niña indígena en Colombia

LEA TAMBIÉN

Una niña indígena de 12 años fue violada presuntamente por un grupo de militares que patrullaban el territorio de la comunidad Embera Chamí, en el oeste de Colombia, según denunciaron autoridades este martes 24 de junio del 2020.

La agresión a la menor se produjo el pasado domingo 21 de junio, dijo el gobernador indígena Juan de Dios Queragama, del resguardo (jurisdicción) embera Gito Do Kabu, en el departamento de Risaralda.



La víctima fue “secuestrada y abusada sexualmente”, detalló el dirigente en un comunicado.



El ejército y el gobierno expresaron su condena por este ataque que ocurre una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes menores de 14 años.



La norma aún no ha sido promulgada por el presidente derechista Iván Duque.



Los pormenores del caso ocurrido el fin de semana se desconocen, pero el mando militar ya relevó al grupo de 30 militares que estaba en la zona donde se produjo la agresión y dejó la investigación en manos de la Fiscalía, según Luis Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército.



Ospina indicó que todavía no sabe cuántos de sus hombres están directamente involucrados en el ataque contra la menor, pero que todo el grupo de uniformados está concentrado en una instalación oficial a la espera del llamado de los investigadores.



El presidente Duque reafirmó por su parte que no tolerará abusos por parte de las fuerzas oficiales, que a lo largo del conflicto armado han enfrentado escándalos por violaciones a los derechos humanos de algunos de sus miembros, incluidas ejecuciones extrajudiciales.



“No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados” en “actos ruines como el denunciado (...) contra la niña indígena”, enfatizó Duque en un mensaje en su cuenta de Twitter.

No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena. He dado orden a @mindefensa apoyar diligentemente investigaciones de @FiscaliaCol — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 24, 2020



En una declaración posterior, añadió que, en caso de que los soldados sean hallados culpables, está de acuerdo con que se “estrene” con ellos la cadena perpetua.



Las autoridades ancestrales no han precisado si la niña fue atacada dentro del resguardo de su comunidad, aunque pidieron que los agresores pasen primero por la justicia indígena - reconocida en Colombia - antes de que sean llevados al banquillo público.

Según el organismo forense, en 2019, más de 22 000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.