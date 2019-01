Miles marcharon contra la violencia machista y la xenofobia en Quito

LEA TAMBIÉN

Con ropa negra, carteles en las manos y gritos inagotables millares de ciudadanos protagonizaron una masiva marcha en Quito, para condenar la violencia de género y repudiar la xenofobia en Ecuador, este lunes 21 de enero del 2019.

“El machismo mata, la xenofobia también”, rezaba sobre un telón blanco que ocupó el ancho de una calle, como mensaje directo para rechazar los actos de violencia registrados la noche del domingo 20 en Ibarra, donde mujeres, niños en brazos y adultos extranjeros fueron forzados a abandonar la ciudad por un grupo violento, después del femicidio de Diana Carolina, perpetrado por su novio el sábado.

En Quito, la marcha convocada por activistas y personas en redes sociales con la etiqueta #TodasSomosMartha se congregó en la Tribuna de la av. De los Shyris y se trasladó a la Fiscalía. Foto: Ana Belén Rosero/ EL COMERCIO

“#TodasSomosMartha, #TodasSomosDiana...”, gritaban. La marcha fue convocada el jueves 17 de enero para este lunes, luego de que se hiciera pública la violación grupal de Martha (nombre protegido) en un bar de Quito el domingo 13 de enero del 2019, un caso que conmocionó a Ecuador y activó en redes la condena contra la violencia machista.



El femicidio de Diana Carolina, la joven tomada como rehén por 90 minutos y apuñalada por su novio frente a policías la noche del sábado 19 en las calles de Ibarra, hizo que la movilización se expresara en contra de acciones xenófobas. La mañana del domingo 20, el presidente Lenín Moreno anunció que brigadas revisarían la situación legal de extranjeros. A primera hora de este lunes 21, el vicepresidente Otto Sonnenholzner informó que la decisión del Gobierno es solicitar el pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país.



"Si cierran las fronteras, igual nos matan, no se confundan que el machismo está en tu casa”, se escuchó una y otra vez en la marcha en Quito. “Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, machismo y xenofobia no deben existir”. “Xenofobia no, en nuestros nombres no”.

“El machismo no se combate con xenofobia”. “No más violencia de género, no más xenofobia, no más”. “El machismo y la xenofobia matan”, se leía en cartones, papelógragos, cartulinas, tendidos al cielo por manos de mujeres y hombres que reclamaban justicia, en una marcha que avanzó desde la Tribuna de la av. De los Shyris, por la Eloy Alfaro, Amazonas y Patria, hacia la Fiscalía General del Estado, en Quito.



Manifestaciones en contra de la violencia machista se realizaron este lunes de forma simultánea en Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas, Nueva Loja, Cuenca, Ambato...



“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente". “Y cómo y cómo y cómo es la huevada, nos matan y nos violan y el Estado no hace nada”, fueron gritos comunes, acompañados por tambores, pitos, palmas.



En Quito, la masiva marcha, que paralizó el tránsito vehicular en la zona comercial del norte de la ciudad, terminó con antorchas frente al edificio de la Fiscalía General. Fue un acto simbólico contra “la falta de Justicia para las mujeres” víctimas de acoso, violencia, abuso, violación, desaparición y femicidio: “Vamos a quemar, vamos a quemar, la Fiscalía General. Vamos a quemar la Fiscalía, por machista y patriarcal”, coreaban, a pocos pasos de policías antimotines, entre pañuelos púrpuras, lilas y verdes, bajo banderas negras y de Ecuador que flameaban en la noche.