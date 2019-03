Los miembros de juntas receptoras del voto podrán capacitarse hasta el sábado 23 de marzo de 2019

LEA TAMBIÉN

Si usted fue designado como miembro de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y aún no ha asistido a las capacitaciones que dicta el Consejo Nacional Electoral (CNE), todavía puede hacerlo.

Lucy Pomboza, coordinadora de procesos electorales, señaló que quienes no han recibido las charlas con las instrucciones que deberán cumplir en las mesas de votación, podrán hacerlo hasta el sábado 23 de marzo del 2019, en las 24 delegaciones provinciales del CNE.



Hasta el momento, 225 335 integrantes de las JRV han sido capacitados. Es decir, el 84,04%. Según Pomboza, la cifra es alta y sostuvo que quienes aún no han recibido las charlas son ciudadanos que residen en lugares alejados y de difícil acceso, a quienes no ha sido posible entregarles la notificación respectiva.



Tomando en cuenta que las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana se efectuarán el domingo 24 de marzo, el CNE preparó un plan de contingencia. El día de los comicios, personal del CNE también capacitará a los miembros de juntas electorales que no conozcan las fases del proceso.



Además, los coordinadores de mesa y de recintos también solventarán dudas durante la jornada. En total, 274 680 ciudadanos fueron seleccionados para formar parte de las JRV. El 75% de ellos son estudiantes universitarios.



Guayas es la provincia que menos porcentaje de capacitación a miembros de mesa registra, con un 64,54%. En Galápagos, en cambio, ya se capacitó al 99,58% de los integrantes de juntas. En lo que respecta a Pichincha, el porcentaje de capacitación alcanzó el 97,01%.