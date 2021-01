México rechazó material de EE.UU. para controlar el tráfico de armas, revela embajador

El Gobierno mexicano rechazó material de Estados Unidos para controlar el tráfico de armas en las fronteras conjuntas, reveló este jueves 14 de enero del 2021 el embajador en México de ese país, Christopher Landau.

"Nosotros hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en las fronteras, y no se ha aceptado", expuso Landau, según recogen diversos medios locales con los que el diplomático compartió una conferencia restringida a prensa mexicana.



El embajador, que dejará su cargo en seis días a la par que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que "se puede hacer más en ambos lados de la frontera" para detener esta actividad delictiva.



"Creo que para mucha gente en México, este punto de las armas es solamente una cosa que se hace para regañar a Estados Unidos. Yo sí creo que hay más que podemos hacer (Estados Unidos) y hay más que México también puede hacer", sostuvo.



Las palabras de Landau llegaron después de que, el miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana manifestara su voluntad de priorizar la cooperación en este asunto cuando el demócrata Joe Biden tome posesión el 20 de enero como presidente de Estados Unidos.



El todavía embajador, que recordó la detención fallida por parte de las autoridades mexicanas del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, reveló también que su país se ofreció a extraditar a México a traficantes de armas.



Ese ofrecimiento, siempre según recoge la prensa mexicana, lo hizo el exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, en sus visitas a México.



"Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión. Me dio mucha pena porque me hubiera gustado ver una", indicó Landau.



El diplomático habló, asimismo, de la detención del general y exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, arrestado en Estados Unidos sin previo aviso a las autoridades de México, lo que supuso un desencuentro entre Trump y su amigo y homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



"Ambos países somos grandes y tenemos gobiernos grandes, burocracias grandes, con muchos componentes distintos que a veces no se comunican como lo deberían hacer entre sí, y francamente ese fue el caso aquí", explicó sobre un caso que terminó con Cienfuegos trasladado a suelo mexicano, donde de momento está libre de cargos.



Sin embargo, Landau animó a ambos gobiernos a seguir combatiendo el crimen organizado de manera conjunta, porque no hay "otra alternativa".



Cristopher Landau, un abogado de 57 años designado en agosto de 2019 por Trump, dejará su cargo como embajador estadounidense en México el próximo 20 de enero, el mismo día de la toma de posesión de Biden, y dejará atrás un año y medio de gestión polémica por algunas declaraciones pero con gran popularidad gracias a su actividad en redes sociales.