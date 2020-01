Gobierno mexicano anuncia que arrestará  a los migrantes que cruzaron su frontera por el río Suchiate

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de México avisó este lunes 20 de enero del 2020 que arrestará y deportará a los integrantes de la caravana de migrantes que entraron al país en las últimas horas de forma irregular cruzando el río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México.

"Agentes Federales de Migración trasladarán a las estaciones y estancias migratorias a toda persona extranjera que no acredite una condición de estancia regular", informó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado (INM).



Además, el organismo mexicano añadió que "se resolverá su situación jurídica y en su caso, se llevará a cabo el retorno asistido a su país de origen".



Cientos de migrantes cruzaron este lunes corriendo el río que separa ambos países a fin de entrar en territorio mexicano irregularmente luego de que el Gobierno rechazara este lunes su solicitud formal para ingresar al país.

Migrantes centroamericanos cruzan el río Suchiate, frontera entre México y Guatemala. Foto: AFP

"Una vez conocida la respuesta del gobierno mexicano, los dirigentes tomaron la decisión de convocar al resto de las personas a atravesar por el río Suchiate, sin considerar los riesgos que esto implica para menores de edad y grupos vulnerables", señaló el INM.



El instituto reprochó que los migrantes "lanzaron proyectiles a los elementos de la Guardia Nacional para internarse de manera irregular, lo que representa una violación a la Ley de Migración".



Periodistas en el lugar reportaron que elementos de la Guardia Nacional intentaron frenar la avalancha de migrantes con empujones, gases lacrimógenos e incluso piedras.



El cruce irregular de la frontera se produjo luego de que el Gobierno mexicano rechazara la solicitud de entrada al país de los cerca de 5 000 centroamericanos que conforman actualmente la caravana de migrantes y estaban esperando en Tecún Umán (Guatemala).

Cientos de migrantes están intentando cruzar el río Suchiate, por donde apenas hay agua, frente a la atenta vigilancia de miembros de la Guardia Nacional mexicana. Foto: EFE

"Las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición", anunció Carmen Yadira de los Santos, representante del INM en el suroriental estado de Chiapas.



"Al río, nos vamos pal río", exclamaron los centroamericanos al escuchar las palabras de la funcionaria migratoria.



"En el acceso del Puente Internacional Rodolfo Robles se explicó que las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual, no era posible atender de manera positiva su solicitud", señaló el INM.

El instituto sostuvo que "se invitó a entrar de manera ordenada al país y con base en la ley, en el que se dé la prioridad a los grupos vulnerables".