La mesa técnica de Salud de Guayaquil pide dilatar el semáforo amarillo y postergar la reapertura de playas

La solicitud fue emitida la noche del domingo 2 de agosto de 2020. La mesa técnica de Salud pidió al COE de Guayaquil “mantener el semáforo amarillo todo el tiempo que sea necesario, de acuerdo al comportamiento de la pandemia en la provincia del Guayas”.

En el comunicado, los especialistas indican que hay un incremento de pacientes que requieren hospitalización, no solo de otras provincias, sino también de Guayaquil y de cantones aledaños.



Hasta la semana anterior, las unidades del Ministerio de Salud y del IESS en la ciudad reportaban que más del 60% de casos críticos era de otras localidades.



El pedido tuvo respuesta este lunes 3 de agosto de 2020. El Municipio de Guayaquil anunció que hoy se reunirá el COE cantonal, desde las 10:30. El encuentro será dirigido por la alcaldesa Cynthia Viteri, quien el pasado viernes ya había advertido que el cantón no tiene fecha para pasar a verde. “Vamos a seguir en amarillo, tomaremos mayores medidas con la población para controlar el virus”.



El Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil, dirigido por el exalcalde Jaime Nebot, también ha pedido mantener las medidas de protección y distanciamiento porque “la emergencia sanitaria sigue presente y genera contagios permanentemente”.



“En días recientes se han detectado nuevos casos, especialmente en población joven que ha asistido a fiestas y reuniones en: un edificio en Salinas, otro en Punta Blanca; matrimonios en Samborondón y Cerecita. En todos hubo mucho más de 25 personas y muchas de ellas sin mascarillas ni distanciamiento. Casos que afortunadamente no se han agravado, pero en los que existe el riesgo latente de que se multipliquen los contagios entre familiares y allegados”, señala un comunicado emitido la tarde del domingo.



La mesa técnica de Salud expone 13 recomendaciones, entre ellas postergar la reapertura de las playas “por considerarlo altamente riesgoso”. “La región Sierra se encuentra en periodo de vacaciones y con restricciones de actividades sociales, lo que puede acarrear el traslado de esa población a lugares de la costa ecuatoriana”, indican. La apertura parcial de balnearios tiene como fecha tentativa el 5 de agosto.



Esta mesa es dirigida por Washington Alemán. El infectólogo ha recalcado que el cantón no debe flexibilizar las restricciones porque los niveles de contagio siguen aumentando en las provincias aledañas.



Por ello el grupo pide reforzar los centros de atención periféricos, para evitar aglomeraciones en los hospitales guayaquileños, dar seguimiento a la migración de pacientes de otras provincias y ofrecer lugares de aislamiento a los familiares que los acompañan en los traslados.



También proponen activar una red de mesas técnicas muldisciplinarias por provincia “con el fin de mantener estrategias médicas, de datos y localización de casos, que permitan evitar la saturación del sistema hospitalario”.



Localmente, los médicos plantean reforzar las estrategias comunicacionales sobre las medidas de bioseguridad; así como continuar con la búsqueda activa de casos de covid-19 y descartar otras enfermedades, entre ellas dengue, paludismo y otros virus respiratorios que pueden generar casos graves, como influenza y el virus sincitial respiratorio.



Otra de las recomendaciones es control del aforo en los lugares de concurrencia masiva, que en las últimas semanas reportan un aumento de afluencia. En estos espacios aconsejan usar tecnología, como “drones con sensor térmico para detectar aglomeraciones y personas con fiebre”.



El comunicado también apunta a mantener el teletrabajo, en entidades públicas y privadas. Y continuar con la modalidad virtual para la educación escolar en sus distintos niveles, un anuncio que ya había sido dado por la alcaldesa Viteri. “Vamos a pedirle al COE nacional que aquí en Guayaquil no haya clases presenciales y que continúen vía online”, dijo el pasado viernes.