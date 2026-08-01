Este mensaje deja el ministro de Agricultura tras salir de su cargo

Juan Carlos Vega deja el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Su renuncia tiene fecha de este viernes 31 de julio. Un día después, este sábado 1 de agosto, dio pistas sobre lo que viene en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
Vega presentó su renuncia al cargo de ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, según consta en el oficio N.° MAGP-MAGP-2026-0701-OF, dirigido al presidente Daniel Noboa Azín y fechado en Quito el 31 de julio de 2026.
En el documento, agradeció al presidente por haberlo invitado en un segundo período a ser ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el 18 de noviembre de 2025, luego de haber sido, durante 444 días, ministro de Economía y Finanzas en su primer período.
El funcionario destacó su formación en Economía y Finanzas, además de su vínculo con el campo como agrónomo, agricultor y ganadero desde niño. Señaló que, durante más de 250 días como ministro, tuvo la oportunidad de recorrer el país rural en la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, y escuchar las necesidades del campo.
Vega dejó como último día en funciones el 31 de julio de 2026 y agradeció a su equipo de trabajo en el MAGP, entre viceministros, asesores, subsecretarios y demás funcionarios.
En este camino, la siguiente parada es Cuenca.— Juan Carlos Vega (@JuanCVegaEC) August 1, 2026
No creo en las despedidas. Creo en la continuidad de un propósito. Con la serenidad de haber entregado todo, dejé el Ministerio de Economía y Finanzas; ahora me despido de Agricultura, pero mi convicción se mantiene firme: hacer lo… pic.twitter.com/Q6PisA5qtr
Este sábado 1 de agosto, Vega confirmó a través de su cuenta de X hacia dónde se dirige. “En este camino, la siguiente parada es Cuenca”, escribió. El exministro señaló que su convicción se mantiene firme: “hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil”.
Vega citó también una frase del presidente Noboa: “La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros”. Cerró su mensaje con una dedicatoria a la ciudad: “Cuenca, por ti, todo”.
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