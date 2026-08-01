Este mensaje deja el ministro de Agricultura tras salir de su cargo

Juan Carlos Vega deja el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Su renuncia tiene fecha de este viernes 31 de julio. Un día después, este sábado 1 de agosto, dio pistas sobre lo que viene en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La renuncia formal al ministerio de Agricultura

Vega presentó su renuncia al cargo de ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, según consta en el oficio N.° MAGP-MAGP-2026-0701-OF, dirigido al presidente Daniel Noboa Azín y fechado en Quito el 31 de julio de 2026.

En el documento, agradeció al presidente por haberlo invitado en un segundo período a ser ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el 18 de noviembre de 2025, luego de haber sido, durante 444 días, ministro de Economía y Finanzas en su primer período.

El funcionario destacó su formación en Economía y Finanzas, además de su vínculo con el campo como agrónomo, agricultor y ganadero desde niño. Señaló que, durante más de 250 días como ministro, tuvo la oportunidad de recorrer el país rural en la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, y escuchar las necesidades del campo.

Vega dejó como último día en funciones el 31 de julio de 2026 y agradeció a su equipo de trabajo en el MAGP, entre viceministros, asesores, subsecretarios y demás funcionarios.

En este camino, la siguiente parada es Cuenca.



No creo en las despedidas. Creo en la continuidad de un propósito. Con la serenidad de haber entregado todo, dejé el Ministerio de Economía y Finanzas; ahora me despido de Agricultura, pero mi convicción se mantiene firme: hacer lo… pic.twitter.com/Q6PisA5qtr — Juan Carlos Vega (@JuanCVegaEC) August 1, 2026

El anuncio de su siguiente destino

Este sábado 1 de agosto, Vega confirmó a través de su cuenta de X hacia dónde se dirige. “En este camino, la siguiente parada es Cuenca”, escribió. El exministro señaló que su convicción se mantiene firme: “hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil”.

Vega citó también una frase del presidente Noboa: “La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros”. Cerró su mensaje con una dedicatoria a la ciudad: “Cuenca, por ti, todo”.

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