80 menores de edad participaban en una fiesta clandestina en un inmueble de Otavalo, en Imbabura

Unos 80 menores de edad fueron sorprendidos por autoridades de la Comisaría Nacional y policías del cantón Otavalo, en Imbabura, en una fiesta clandestina, la noche de ayer, 17 de abril del 2021.

Para frenar la propagación del covid-19 en este cantón, está prohibida la realización este tipo de reuniones sociales.



Los jóvenes estaban en el interior de un domicilio particular en la ciudadela Elsa de Villarreal, situado en el sur del cantón. Jorge Narváez, comisario nacional, contó que vecinos del sector se percataron de que al inmueble empezaron a ingresar adolescentes, por lo que pidieron ayuda a la Policía.



Por la cantidad de menores que había al interior de la casa, las autoridades solicitaron a los padres de familia o personas responsables que retiren a sus hijos en las inmediaciones de esta residencia. El operativo se desarrolló de 19:00 a 21:30. Narváez detalló que en el interior del inmueble encontraron ochos botellas de licor vacías.



Sin embargo, no fue la única fiesta que intervinieron anoche. La Comisaría Nacional de Otavalo informó que unas 30 personas, la mayoría extranjeros, fueron desalojados de un local en donde funciona una peluquería. El grupo participaba de una fiesta de cumpleaños de unos de los asistentes.



Por la tarde, en cambio, en la parroquia rural González Suárez fue suspendido un partido de ecuavóley de exhibición. Este certamen deportivo congregó a 300 personas, algunos no respetaban el distanciamiento físico, por lo que fueron desalojadas del escenario deportivo particular.



En cantón de Cotacachi, en cambio, funcionarios de Comisaría y Policía Nacional hicieron operativos de control en la zona de Intag. Se decomisó licor artesanal que no contaba con la respectiva notificación sanitaria para el expendio, cigarrillos presuntamente de contrabando y productos alimenticios que tenían fecha de caducidad vencida.