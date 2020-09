Yunda dice que medidas transitorias en Quito 'se irán liberando' según el comportamiento del covid-19

LEA TAMBIÉN

Es un hecho: el domingo 13 de septiembre del 2020 culminará el estado de excepción -decretado por el Gobierno nacional- por el impacto del covid-19. Quito, el cantón más afectado por la pandemia, comenzará una nueva etapa sin toque de queda, aunque con una serie de medidas transitorias que se aplicarán en el Distrito Metropolitano desde ese día. El Municipio de Quito informó de las nuevas reglas, dictaminadas en la Resolución A-060 la tarde del jueves 10 de septiembre.

Después de relatar que ha logrado no contagiarse con el covid-19 desde que se inició la emergencia sanitaria, Jorge Yunda -alcalde de la capital- detalló que las medidas tienen un objetivo claro: la reactivación económica y regularización paulatina de actividades, pues los niveles de desempleo -sobre todo- joven en la ciudad van en ascenso. "Seguiremos tomando decisiones para que el sector productivo, los comerciantes, los pequeños emprendedores, sigan teniendo la oportunidad de reactivar sus negocios. No hay economía que soporte o aguante el encierro, la inmovilidad", afirmó.



Yunda indicó que las medidas -condensadas en la Resolución A-060- se "irán liberando mientras monitoreamos el comportamiento del virus, la curva epidemiológica, la disponibilidad del sistema sanitario", aseguró. Además, lo ejemplificó: "Nos han preguntado sobre los gimnasios y nosotros hemos puesto una salvedad. Si el gimnasio presenta un protocolo de bioseguridad, sobre todo, con la ventilación, estamos totalmente de acuerdo en que se debe reactivar. No podemos parar más".



El Alcalde se refirió al funcionamiento de los Centros de Tolerancia en la capital. "La labor de los funcionarios es precautelar la salud de las trabajadores sexuales y de los usuarios en función de que haya parámetros de seguridad. Las autoridades de Quito están totalmente abiertos para que podamos llegar a esa reactivación, pero con certezas", señaló.



Este Diario consultó a Yunda sobre cómo se controlará el conflicto con ciudadanos que liban en el espacio público y el registro de aglomeraciones. El Alcalde respondió que los controles se agudizarán con los 5 000 funcionarios públicos vigilantes de la Agencia Metropolitana de Control. El equipo, además, se fortaleció con el apoyo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.



El transporte público continúa siendo una preocupación para la ciudadanía. En ese sentido, Guillermo Abad -secretario de Movilidad- detalló que el 70% de quiteños se traslada en unidades operativas públicas y se intensificará la aplicación de medidas de bioseguridad para la población.



La nueva dinámica de movilidad vehicular -que autoriza la circulación con base en una alternancia mensual por último dígito de placa- se sustenta -dijo Abad- en que agilizará el transporte de los quiteños.



Yunda, además, indicó que, en materia de movilidad, Santiago Guarderas -vicealcalde de la capital- está ultimando un proyecto de ordenanza que presentará en el Concejo Metropolitano de Quito "en torno a una tarifa más real, que permita un mejoramiento del transporte público".



El Alcalde se refirió al rechazo del sector productivo a la vigencia de la Resolución A-060 y afirmó que estará abierto para buscar frentes conjuntos de reactivación.





Nuevas medidas en Quito, después del estado de excepción





Hoy Circula' se aplicará con alternancia de placas por mes



La Resolución A-060 mantiene el esquema de autorización de movilidad con placas pares e impares. Aquello implica que no se retomará el sistema de restricción de dos dígitos por día, como estaba vigente hasta inicios de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. En adelante, la nueva fórmula de autorización de circulación tendrá una alternancia mensual.



Meses impares: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre



Los vehículos con placas terminadas en un número impar (1, 3, 5, 7 y 9) circularán los días lunes, miércoles y viernes en lo que queda de septiembre y en noviembre del 2020.



En cambio, los automotores con placas par y cero (2, 4, 6, 8 y 0) circularán los martes, jueves y sábado.





Meses pares: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre



Los vehículos con placas terminadas en par y cero (2, 4, 6, 8 y 0) circularán lunes, miércoles y viernes de octubre y diciembre.



En cambio, los automotores con placas impar circularán los martes, jueves y sábado en los meses impares del calendario.





¿Qué placas circularán los domingos?



Los domingos podrán circular todos los vehículos sin restricción. La resolución incluye días de feriado nacional (Independencia de Guayaquil, Difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad) y locales (Fundación de Quito).





Conductores autorizados a circular y nuevos salvoconductos



Algunos vehículos se encontrarán exceptuados de las restricciones vehiculares; es decir, tendrán salvoconducto. Se trata de automotores -dijo Guillermo Abad- destinados al sector productivo: transporte comercial, transporte pesado o, por ejemplo, camionetas. "Hemos mantenido -como se ha hecho desde que se decretó con el estado de excepción- esas excepcionalidades y los salvoconductos, destinados a la actividad productiva, también van a ser validados hasta el 31 de octubre".



Para otras actividades, como personal de salud, no se requerirá tener el documento y sus vehículos podrán circular libremente. En este sentido, la Secretaría de Movilidad deberá emitir un instructivo para con requisitos, requerimientos y procedimientos para la emisión de los salvoconductos.



En el caso de aquellos vehículos que no requieren salvoconducto, los conductores deberán portar la licencia de conducir para el tipo de vehículo autorizado y, según corresponda, la credencial institucional o laboral que los acredite para la excepción.



En cambio, cuando se trate de actividades autorizadas para salvoconducto, el conductor deberá presentar este documento, que habilitará la circulación de su vehículo según el procedimiento y los requisitos detallados en el instructivo de la Secretaría de Movilidad.





¿Cómo obtener el salvoconducto?



Desde el 24 de septiembre se habilitará una página web desde donde la ciudadanía que necesita circular sin restricción puede obtener el documento.





Sanción por incumplimiento del ‘Hoy Circula’



Las personas que incumplan las nuevas medidas de restricción vehicular serán sancionadas con una multa equivalente al cincuenta por ciento de un salario básico unificado (es decir, USD 200), así como el retiro y retención del vehículo.





¿Qué pasa con los buses de transporte público?



El transporte de pasajeros también podrá circular los domingos luego de que finalice el estado de excepción, indicó Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Los transportistas operarán con un aforo del 50%, como se ha mantenido hasta el momento. Además podrán usar solo el 40% de la flota. “Se harán evaluaciones periódicas para ir incrementando el porcentaje, siempre cumpliendo las medidas de bioseguridad”, agregó el funcionario. También se resolvió sancionar las aglomeraciones en los buses con multas de hasta cuatro salarios básicos.



¿Continúa la regulación del uso de mascarillas?



La Alcaldía mantiene vigente la ordenanza que obliga el uso de mascarilla en el espacio público incluido en el transporte. Debe llevar una mascarilla que le cubra la nariz y boca. Además si alguna autoridad le pide su identificación debe portar su cédula, pasaporte o documento de identidad.



Se mantiene vigente el distanciamiento social de al menos dos metros entre personas. Asimismo, los deportes cuya naturaleza no sea posible mantener el distanciamiento siguen suspendidos en la capital y no se los puede practicar en parques o espacios públicos.



Bares, discotecas, gimnasios

​

La Resolución A-060 suspende, temporalmente, la vigencia de las licencias metropolitanas únicas para el ejercicio de actividades económicas otorgadas por el Municipio de Quito en los siguientes casos:



- Bares

- Discotecas

- Centros de diversión nocturna

- Centros de tolerancia y similares

- Gimnasios, centros de entrenamiento y similares.



"La Secretaría de Salud presentará informes quincenales actualizados que permitan evaluar la vigencia de la medida de suspensión prevista en esta disposición", reza en la normativa.





Aforos en cines, centros comerciales, restaurantes



La Alcaldía de Quito estableció, en la misma resolución, un aforo máximo de clientes para el funcionamiento de actividades comerciales una vez que finalice el estado de excepción. El esquema es el siguiente:



- Centros comerciales, supermercados, mercados, agencias bancarias y restaurantes, máximo con el 50% del aforo.



- Cines, teatros y auditorios, máximo con el 30% del aforo.



Espectáculos públicos y deportivos



La Resolución A-060 suspende la emisión de autorización para la realización de espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados, públicos o privados. "Se exceptúan de la suspensión los espectáculos deportivos masivos..., siempre que se celebren sin la presencia de público".