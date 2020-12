Estado de excepción y toque de queda de 22:00 a 04:00 en Ecuador por nueva cepa de coronavirus

El Gobierno nacional decretó un nuevo estado de excepción que rige desde este lunes 21 de diciembre del 2020 en Ecuador y que se extenderá durante 30 días. Esta es una de las nueve disposiciones anunciadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para frenar la propagación del covid-19 y las aglomeraciones ciudadanas durante los feriados nacionales del 24 y 31 de diciembre, cuando el país celebra Navidad y año viejo, respectivamente. Las medidas, además, responden a las señales de alerta de la variante de covid-19 B.1.1.7., detectada en el Reino Unido.

El anuncio lo hizo a través de una cadena nacional, la mañana de este lunes 21 de diciembre del 2020.

Nueve medidas para frenar aglomeraciones:



Moreno anunció una serie de medidas que se aplicarán a escala nacional no solo para contener la propagación del virus, sino como respuesta a la nueva cepa de covid-19:



1.- Decreto de estado de excepción durante 30 días a escala nacional.



2.- Toque de queda a partir de este lunes 21 de diciembre desde las 22:00 hasta las 04:00. También se aplicará ley seca en ese mismo horario. Esta disposición se extenderá durante 15 días.



3.- Restricción de circulación vehicular para automotores privados a escala nacional. Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, explicó que se aplicará así: lunes, miércoles y viernes circulan placas impares. Martes, jueves y sábado pueden transitar placas pares. El domingo 27 de diciembre circulan impares, mientras que el domingo 3 de enero lo harán las placas pares.



4.- Nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales de 08:00 a 20:00 con aforo del 50% de capacidad.



5.- Reducción del aforo de restaurantes y hoteles al 30%.



6.- Cierre de las playas ecuatorianos los días 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021



7.- Cierre de bares, discotecas y centros de diversión nocturna.



8.- Limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas en reuniones sociales.



9.- Prohibición de quema de monigotes en espacios públicos a escala nacional.





Protocolo para viajeros procedentes de Reino Unido, Sudáfrica, Australia y naciones de la UE



El presidente Moreno informó que los viajeros que arriben a Ecuador desde Reino Unido, Australia, Sudáfrica y países de la Unión Europea (UE) deberán cumplir con la entrega de un resultado negativo de covid-19, realizada dentro de los 10 días anteriores al viaje al momento de su arribo a los aeropuertos de Quito y Guayaquil.



Los ciudadanos deberán realizarse una prueba rápida de antígenos en los aeropuertos. Personal del Ministerio de Salud Pública será el encargado de hacerlo. Además, se exigirá el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) en hoteles previamente acordados durante cinco días desde el arribo para viajeros no residentes en el Ecuador.



Si los ciudadanos no tienen el resultado negativo PCR o la prueba rápida deberán cumplir 10 días de APO en hoteles previamente acordados.



Estas medidas, dijo Moreno, pueden ampliarse de acuerdo a la información científica que salga a la luz sobre la nueva variante.



Antes de que Moreno se dirigiera a la ciudadanía, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, detalló que pidió al COE nacional que se decrete toque de queda los feriados del 24 y 31 de diciembre.



Yunda, además, dijo que solicitó un estado de excepción puntual, no cuarentenas ni asilamientos, sino un toque de queda durante los feriados que restan de este mes para evitar aglomeraciones, cenas, festejos, agasajos y demás eventos que pudieran promover la propagación del covid-19.



Tras la detección de la nueva variante, el mundo está en alerta. Naciones como Perú, Colombia, Uruguay, Chile, Francia y Polonia informaron sobre nuevas medidas restrictivas de movilidad que impedirán que personas que provengan del Reino Unido ingresen en los países. Los Gobiernos han dictaminado cierre de fronteras y cancelación de vuelos.



En Ecuador, que registra 206 257 casos hasta ayer, domingo 20 de diciembre del 2020, aún no se encontrado la mutación, según las pruebas procesadas y analizadas.



¿Qué se sabe sobre la nueva variante detectada en el Reino Unido?



La comunidad científica tiene como foco de investigación la nueva variante de covid-19, B.1.1.7., detectada en el Reino Unido, que, al parecer, es más contagiosa aunque menos letal. Especialistas como como José M. Jiménez Giuardeño, del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Kings College de Londres, e Iñaki Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) y director del consorcio SeqCovid-Spain, que estudia el genoma del virus, ofrecieron un recuento sobre lo que se conoce de la variante hasta este lunes.



¿Se transmite más fácilmente que las anteriores?

​

Lo más correcto es decir -según Jiménez- que hay sospechas de que esta nueva variante pueda ser responsable del aumento en el número de contagios en una zona determinada de Reino Unido, pero todavía no hay datos suficientes para afirmarlo.



Para tener respuestas más definitivas habrá que esperar meses. Lo primero será aislar el virus con las mutaciones o crearlo usando los clones infectivos de los que disponemos, hacerlo crecer en cultivos y realizar diferentes experimentos, tanto in vitro como en modelos animales, para caracterizar las mutaciones y evaluar cómo se comporta en comparación con las que ya conocemos.



¿En qué ha cambiado ahora el SARS-CoV-2?

​

El virus adquirió 17 mutaciones distintas (14 cambios de aminoácidos y 3 deleciones). Dos de ellas se han descrito previamente: la mutación N501Y aumenta la afinidad de la proteína S por el receptor, lo cual aumentaría su infectividad; mientras que la deleción (un tipo de mutación genética) 69-70del de la proteína S se ha descrito que podría afectar a la evasión del sistema inmune por parte del virus.



¿Por qué está causando preocupación, frente a otras variantes que ya se han producido?

​

Lleva una combinación de mutaciones cada una de las cuales se había visto por separado, pero que, por primera vez, se ven juntas en una sola cepa, explica Comas. Cada una de ellas se sabe que probablemente tenga un impacto en la biología de la infección, pero no sabemos exactamente cuál, por lo tanto son preocupantes, aunque el efecto no está claro y lo que ha hecho Londres es prevenir.



Jiménez destaca, además, que se han juntado dos cosas a la vez: un aumento importante en el número de contagios en una zona específica y la presencia de una nueva variante del virus en una buena parte de los infectados.



Que el virus mute es normal, pero lo que levanta las sospechas es que esta nueva variante, con 17 mutaciones tan específicas, se haya impuesto de forma tan clara y además parezca estar relacionada con un aumento significativo en el número de contagios.



Otra razón por la que preocupa tanto es porque ocho de las 17 mutaciones se encuentran en la proteína S (la llave que utiliza el virus para entrar en la célula), lo que podría afectar a la forma en la que infecta el virus.