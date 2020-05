Médicos posgradistas anuncian plantones por incumplimiento en el pago de sus becas

LEA TAMBIÉN

Los posgradistas becados de carreras de la salud enfrentan retrasos en los desembolsos por concepto de sus becas. Desde hace un mes y 20 días no reciben esta ayuda económica, señala el médico Carlos Flores. Él estudia una especialización en emergencias y desastres en la Universidad Central del Ecuador y es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas Becados (AMPB).

En Ecuador hay dos formas para acceder a un posgrado en el área de la salud. Uno es por medio del autofinanciamiento, es decir, la persona se costea sus estudios independientemente. Dos, el interesado busca una beca otorgada por el Ministerio del ramo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras entidades, pero debe devengarla luego de que su formación finalice.



Carlos optó por la segunda opción. Con este dinero puede cancelar materiales y más gastos en la universidad, manutención y pago del seguro social. Cada semestre le entregan cerca de USD 7 000. Sin embargo, desde el mes pasado el dinero no llegó. “Hemos intentado varios acercamientos, pero no hemos tenido una respuesta”.



El lunes 18 de mayo del 2020 lograron una reunión con las autoridades sanitarias quienes ofrecieron buscar alternativas. Sin embargo, hasta ayer, miércoles 21 de mayo del 2020, no recibieron ninguna llamada. “Es un problema, ya que de ello depende la manutención de nuestras familias y propias”.



Esta no es la primera vez en la que se registra una demora en el desembolso de los montos. En noviembre pasado, por ejemplo, vivieron una situación similar. “En ese mes tardaron menos pero ya hubo incumplimientos”.



Un médico posgradista becado -recordó Flores- cumple con las mismas actividades de uno autofinanciado o de un especialista formado. Ellos permanecen entre 240 y 260 horas mensuales dentro de las unidades asistenciales.



Allí realizan trabajos como atención y tratamiento de patologías, cirugías y otros. También rotan por las diferentes áreas de los hospitales, por lo que “son importantes para el sistema de salud”. Adicionalmente asisten a las universidades (80 horas al mes).



Sobre el tema, Xavier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, mencionó que se ha logrado solucionar el problema de 157 profesionales en formación. Se lo hizo “en orden de prioridad, ya que algunos están trabajando en cuidados intensivos, emergencia, medicina interna”, durante esta crisis sanitaria.



Sin embargo, reconoció que falta otro grupo. “Estamos trabajando de manera estrecha con el Ministerio de Finanzas para que en el momento en el que haya los fondos se los pueda destinar para ellos. La partida presupuestaria está ahí, en el Instituto de Talento Humano, pero el tema es la disponibilidad de recursos”.



Ante estos inconvenientes, los médicos realizarán un plantón en los exteriores de hospitales, como el Eugenio Espejo, en Quito. La actividad será mañana viernes 22 de mayo del 2020, a las 07:30. Pero si las autoridades mantienen su incumplimiento a partir del lunes 25 de mayo dejarán de ir a los establecimientos asignados. “Nosotros no somos trabajadores, somos estudiantes que nos estamos formando”.



A los posgradistas becados también les preocupa la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que espera el veto parcial o total del presidente Lenín Moreno. En esta se contempla que quienes, durante la emergencia de covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales serán considerados como médicos en funciones y “suscribirán un contrato de servicios ocasionales (…) por el tiempo que dure sus estudios y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones”.



Flores señala que aún no tienen claro el panorama sobre lo que sucederá con los montos que se les asignan, ya que la beca tiene dos partes: manutención y colegiatura. “No sabemos cuánto nos darán. Tampoco se conoce sobre los lugares para devengar la beca; se dijo que se tomaría en cuenta el lugar de residencia actual”.