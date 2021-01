Gremios exigen conformación de mesas de expertos para manejar vacunación

Los representantes de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador (Fupse) presentaron un documento con más de 32 observaciones para el manejo de la pandemia de covid-19. Se incluyeron recomendaciones para el proceso de vacunación contra este virus y para las elecciones del próximo domingo 7 de febrero del 2021.

En rueda de prensa, efectuada la tarde de este jueves 14 de enero del 2021, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador (FME) y de Fupse, señaló que exigen la conformación inmediata de una mesa nacional de expertos para que elaboren los lineamientos para el manejo de la pandemia.



Además, veedurías y espacios técnicos para el proceso de inmunización contra el covid-19. El Gobierno anunció que las primeras dosis llegarán a partir del lunes 18 de enero del 2021. En la etapa piloto o fase cero se espera el arribo de 86 000 fórmulas; dos para cada ciudadano.



El documento fue elaborado por el Comité Técnico Asesor de Fupse, que agrupa seis gremios más. Allí se resalta que es necesario que se garantice la vacunación para toda la población.



Además, se requiere transparencia sobre la planificación, es decir, conocer a quiénes se colocará la fórmula o si tienen ya un listado de los beneficiarios de la misma. “Se desconocen los parámetros de exclusión en el personal de salud”, comentó Carrasco.



Para él, se debe conocer los términos de negociación entre el Gobierno y las diferentes farmacéuticas, con las cuales se adquiere la dosis. Y es importante “garantizar la inmunización universal y gratuita para covid-19 para todos los individuos (al menos el 70% de la población)".



Los galenos también consideran necesario un incremento del diagnóstico y la vigilancia epidemiológica. Lo esencial es el aumento de pruebas PCR, con las cuales las personas confirman o descartan la presencia del virus.



“Se deben hacer revisiones de los precios máximos, con la finalidad de que los ciudadanos puedan acceder a ellos; y mejorar el reporte de los test represados”, dijo Héctor Rosero, coordinador de Fupse.



Él recomendó que los viajeros deberían ingresar al país con una prueba negativa realizada máximo 72 horas antes de su arribo. Y “realizar una cuarentena preventiva y obligatoria de 15 días”.



Sobre la campaña y las elecciones del próximo domingo 7 de febrero del 2021, los representantes de las agrupaciones médicas destacaron que se debe pensar en un sufragio electrónico para segunda vuelta. Esto, debido a la pandemia que enfrenta el país.



Hasta este jueves 14 de enero del 2021 se reportaron 226 002 casos positivos en territorio nacional, es decir, 1 687 más de lo registrado el miércoles 13 de enero, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).



Ellos también aconsejaron postergar las elecciones hasta que la situación epidemiológica y el sistema hospitalario se estabilicen.



Si no es posible se deben ampliar los recintos en sitios abiertos, como campos deportivos. "E implementar mecanismos para reducir aglomeraciones y mantener el uso obligatorio de la mascarilla durante el proceso electoral, es decir, el ciudadano no debería quitarse este insumo”.



Finalmente, Carrasco detalló que aún no se garantiza la estabilidad laboral del personal de primera línea de contagio.