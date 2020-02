Mascarillas de protección en lugar de iPhones o pañales en fábricas de China

LEA TAMBIÉN

La demanda de mascarillas faciales de protección se multiplica y fábricas chinas que producen iPhones, ropa, automóviles o incluso pañales para bebés han cambiado su rutina para fabricarlas y contribuir así a frenar la epidemia del coronavirus.

New Yifa fabrica productos de higiene, como toallitas húmedas, servilletas o pañuelos de papel. Sin embargo, en apenas dos días ha logrado reconvertir una cadena de producción de una de sus fábricas en la provincia de Fujian (este).



El objetivo: fabricar máscaras protectoras de papel. Inmediatamente, éstas son enviadas al personal médico que las necesita para evitar contagiarse de los pacientes infectados por Covid-19.



“Actualmente, todos nuestros empleados trabajan en las máscaras”, indicó por teléfono a la AFP Shen Shengyuan, vicepresidente del grupo.



Esta fábrica es capaz de producir 600 000 unidades diarias, afirmó. Ahora, el grupo proyecta reconvertir a la producción de máscaras otra cadena de producción consagrada a los pañales.



Pero todo esto tiene su costo: New Yifa tuvo que posponer un pedido por un monto de 5,5 millones de euros para poder centrarse en las mascarillas.

Grave escasez



Según el último balance, este jueves 13 de febrero del 2020, la neumonía por coronavirus ha infectado a unas 60 000 personas en China, de las cuales 1 350 fallecieron.



Las autoridades chinas han admitido que el país necesita mascarillas urgentemente, en particular en la provincia central de Hubei, foco de la epidemia, donde los médicos y enfermeras enfrentan una gran escasez de elementos de protección.



Las plantas chinas, trabajando a tiempo pleno, pueden producir unos 20 millones de máscaras por día.



Ante la actual emergencia, el martes su ritmo de fabricación llegó al 94% de su capacidad, señaló Xia Nong, funcionario de la Agencia Nacional de Planificación Económica (NDRC) .



Este jueves llamó a las empresas que aún no han alcanzado este nivel para que lo hagan “lo antes posible”.



Aparte de New Yifa, otras empresas para las que las máscaras no constituyen su rubro principal se han lanzado a fabricarlas.





Smartphones y petróleo



El grupo taiwanés Foxconn, que ensambla productos electrónicos para el gigante estadounidense Apple, como iPhones, por ejemplo, ha empezado a producir mascarillas en su fábrica de Shenzhen (sur de China).



Aspiración: despachar 2 millones de máscaras diarias para fines de febrero. Serán destinadas a los trabajadores del grupo, pero también proveerán a quienes las necesiten.



BYD, fabricante de automóviles eléctricos, indicó a la AFP que espera producir 5 millones de mascarillas y 50 000 botellas de desinfectante diarias también para finales de este mes.



Prevé comenzar el lunes la producción a gran escala. Las máscaras estarán destinadas principalmente a hospitales y regiones más afectadas.



Además, 14 empresas textiles de Ningbo (provincia de Zhejiang, este) aspiran a producir un millón de máscaras en 20 días, según la agencia Xinhua.



Una empresa mixta del grupo automotriz estadounidense General Motors en China también participa en esta gran movilización de reconversión.



Asimismo, Sinopec, el gigante chino del petróleo, señaló que tiene por objetivo fabricar más de un millón de máscaras por día antes del 10 de marzo, gracias a 11 nuevas cadenas de producción.