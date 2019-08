Pamela Martínez vigiló conformación de la Corte Nacional de Justicia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 25 de enero del 2012, el Consejo de la Judicatura de Transición emitió el listado de ganadores para jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Ese mismo día, a las 17:25, Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, recibió un correo electrónico con un documento adjunto denominado “Listado posesión”. Son tres hojas en Word, en las que constan los nombres de los 21 jueces que ganaron el concurso. Se incluyeron sus números de celular y una propuesta supuestamente elaborada por Martínez sobre cómo debían conformarse las salas.



Eran momentos en que el gobierno de Rafael Correa prometía una renovación en el sistema judicial y el trabajo lo encargó a una Judicatura tripartita de transición.



¿Por qué las funcionarias de la Presidencia tenían información sobre la Corte Nacional? En los correos de las dos procesadas, extraídos por Criminalística y que forman parte del caso Sobornos, se evidencia cómo el correísmo aparentemente montó un sistema para controlar a jueces del país.



La Corte Nacional de Justicia fue parte de este esquema, según la Fiscalía General.

​

En documentos se muestra cómo el Ministerio de Coordinación Política se encargó de promover a la gente que quería postularse a la Corte. Incluso buscaron a quienes podían ocupar esos cargos.



En una comunicación electrónica del 20 de diciembre del 2012. Martínez y otros dos abogados cruzan correspondencia y ella dice: “Querido amigo pido tu criterio en este proyecto de resolución que me envía (el Ministerio de la) Política. Tiene como objetivo blindar lo actuado por los jueces (nacionales) cuestionados”.



Para entonces había fuertes críticas en contra de tres magistrados, a quienes se les acusaba de no ser probos, porque aparentemente no cumplieron los requisitos para ser nombrados.



En medio de la conversación con Martínez, el abogado le dice que se requiere una “respuesta contundente” y que “no se puede andar a medias tintas”, para defenderlos.



En ese correo, el abogado le indica a Martínez su plan: “Para blindar lo actuado por los jueces cuestionados hay que ser más eficaces y trabajar en la elaboración de un precedente obligatorio”. Se trata de que ellos emitan fallos judiciales, que en lo posterior sirvan como modelo para el resto.



Topic en la Fiscalía

​

Como parte de las evidencias que recoge la Fiscalía en el caso Sobornos, ayer el empresario Tomislav Topic, accionista de Telconet, amplió su declaración. La diligencia duró una hora. A su salida evitó brindar declaraciones.



Sin embargo, los abogados que asistieron a la diligencia sí se pronunciaron sobre el contenido. Carlos Alvear, defensor de Alexis Mera, dijo que el empresario negó que haya entregado aportes económicos para financiar las campañas de Alianza País. Aseguró que Topic confirmó que sí contrató los servicios del productor de las sabatinas y organizador de eventos, Alonso Guerrero Ulluauri. Pero que estos servicios fueron para Telconet.



Hoy se realizan más diligencias en este caso. Criminalística de la Policía realizará una inspección en los despachos de la Presidencia de la República, en el centro de Quito. Allí se incautarán equipos electrónicos.



En contexto

​

El caso Sobornos se inició en mayo pasado con la detención de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, y Laura Terán. Luego fueron procesados Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. En los próximos días se vinculará a 22 sospechosos más.