María Sol Larrea no ha pagado USD 4,4 millones ordenados por jueces

A 14 días de que cumpla su última condena por peculado, la excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, no ha pagado los USD 4,4 millones de multas. Los jueces ordenaron entregar el monto como reparación a favor del Estado por cuatro condenas.

El abogado de la exfuncionaria, Stalin Raza, dice que su defendida no tiene fondos para cubrir esas obligaciones.



“Afortunadamente en este país no existe prisión por deudas, entonces la reparación económica al Estado no condiciona en ningún sentido el que ella pueda recuperar su libertad cuando haya cumplido con las sentencias”, señala.



Según la Secretaría Anticorrupción, Larrea saldrá el próximo 29 de noviembre, pues ese día se completarán todas las condenas.



En esa lista están los 20 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito, un año por tráfico de influencias, otro año por el mismo delito y un año más por peculado.



En este caso no se aplicó la acumulación de las sanciones. Por eso completó todas las penas al mismo tiempo. En la práctica, Larrea lleva detenida dos años y tres meses (desde el 5 de agosto del 2017).



Para la Secretaría Anticorrupción, Larrea se benefició de figuras legales y del criterio de jueces. En el primer juicio, por enriquecimiento ilícito, la Contraloría determinó que ella y su esposo tenían depósitos y transferencias en seis cuentas, por las que se movieron más de USD 2 millones.

Dos de estas estaban a nombre de sus hijos menores. Según los auditores, Larrea tampoco presentó los estados bancarios de sus movimientos en EE.UU. El informe advirtió que en julio del 2011, la exdirectora y su esposo invirtieron en el banco Wells Fargo USD 60 000. Además, Fiscalía confirmó que los esposos tenían 16 empresas y que tuvieron contratos con el IESS.



Por ejemplo, un centro de diálisis, cuyas acciones están a nombre de Larrea y su esposo, pasó de tener un capital de USD 98 000 a USD 250 000, entre el 2010 y el 2015.



En ese juicio, Larrea aceptó que se enriqueció ilícitamente desde sus cargos públicos y aceptó la figura del procedimiento abreviado. Esta estrategia le permitió una condena de 20 meses de cárcel, cuando la pena por ese delito es de 7 a 10 años de cárcel, según el artículo 279 del Código Penal.



En el segundo juicio, se enfrentaba una pena de 5 a 13 años de cárcel por el delito de peculado. Sin embargo, durante la fase de investigación la Fiscalía cambió el delito por tráfico de influencias, cuya pena es de 3 a 5 años de cárcel. En este caso la Fiscalía determinó irregularidades en un contrato para la adquisición de 60 ítems de medicamentos por USD 5 millones.



En la sentencia, que se dio a conocer el 8 de noviembre pasado, la exfuncionaria también fue procesada por peculado. Pero en lugar de ser juzgada como autora, los jueces la condenaron como cómplice. Eso hizo que los tres años a los que se enfrentaba quedaran en un año de pena privativa de libertad.