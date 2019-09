Ministra Romo se expresó a favor del aborto por violación

LEA TAMBIÉN

"A las mujeres nos ha costado siglos que se reconozca y respete nuestro derecho a ser ciudadanas, a votar, a tener propiedad, a decidir si queremos casarnos y con quien. Aún no podemos decidir sobre nuestros cuerpos ni siquiera al ser violadas, pero nunca nos hemos rendido", escribió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la mañana de este miércoles 18 de septiembre del 2019, un día después de la negativa del Pleno de la Asamblea, a dar paso a la ampliación de las causales para el aborto, como parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y usó también el hashtag #SeráLey

Días antes de la definición, políticos, médicos, abogados, artistas y activistas de organizaciones que defienden a niñas y mujeres hicieron público su apoyo a la posibilidad de que en Ecuador se amplíen las causales para llevar a cabo un aborto. Con el hashtag #AbortoPorViolación expresaron en redes sociales como Twitter sus opiniones y pedidos a la Asamblea Nacional. Esta mañana usaron el #SeráLey

Aun no podemos decidir sobre nuestros cuerpos ni siquiera al ser violadas, pero nunca nos hemos rendido#SeráLey pic.twitter.com/FnzRE24eNr — María Paula Romo (@mariapaularomo) 18 de septiembre de 2019



La abogada Gina Godoy, exasambleísta por Alianza País, señaló que el Ejecutivo podría incorporar sin problemas en su veto, la ampliación de causales para un aborto, ya que es un punto que estuvo en el informe para segundo debate. Al momento, el artículo 150 vigente permite abortar cuando la vida de una mujer está en peligro o por violación a una persona con discapacidad. La reforma incorporaba además el aborto por violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y malformación del feto.



Este Diario consultó a la ministra Romo sobre si se hablará en el gabinete con el presidente Lenín Moreno, para insistir en la posibilidad. Ella telefónicamente indicó que "no sabía cómo resultaría, pero claro, varios en el Gobierno discutiremos el tema".



Romo, abogada y catedrática, en su época de asambleísta constituyente también defendió la despenalización del aborto.



Esta mañana, activistas de Vivas Nos Queremos, Surkuna, entre otras organizaciones, ubicaron alrededor del Legislativo impresiones con los rostros de los asambleístas que votaron en contra de despenalizar el aborto, por más causales. Otras organizaciones, así como catedráticas y abogadas no descartar acudir a la Corte Constitucional.