Mujeres proaborto realizarán una marcha el 20 de septiembre del 2019

Bajo el eslogan “nos movilizamos”, colectivos de mujeres se organizan a escala nacional para realizar marchas y plantones, frente a la negativa del Legislativo a despenalizar el aborto para las víctimas de violación. La convocatoria está prevista para el viernes 20 de septiembre del 2019.

En Cuenca, el colectivo Feminismo de ley llamó a congregarse a partir de las 17:30, en la glorieta del parque Abdón Calderón. “Cansadas de los abusos de este sistema patriarcal nos unimos, a alzar la voz por todas las que ya no están, por las que nos salvamos y para que las mujeres dejen de morir en la clandestinidad o tengan que parir forzadamente”, se lee en la convocatoria.



Las organizadoras de este encuentro manifestaron su preocupación frente a cifras relacionadas al aborto por violación en Ecuador, que muestran que diariamente siete niñas menores de 14 años son forzadas a parir, siete en el mismo rango de edad abortan y 11 mujeres denuncian violencia sexual.



En la capital azuaya, durante el plantón se realizará un mural con muñecas que simbolizan a las niñas víctimas de violación, que son forzadas a ser madres.



Feminismo de ley es un colectivo conformado por profesionales del derecho, la psicología, el arte, la salud, entre otras, con el afán de construir redes nacionales e internacionales para prevenir y erradicar la violencia de género en Ecuador.



El acto en Quito será también el viernes, desde las 16:00, en el parque El Ejido (centro). “Nos manifestamos contra la decisión de la Asamblea que condena a niñas y mujeres abusadas por abortar”, escribieron las organizadoras en el aviso.



Luego del encuentro en el parque del centro de la capital, la marcha saldrá desde el puente de El Guambra hacia la Asamblea, en este caso, bajo la coordinación de Resurgir, para personas en situación de violencia Quito, organización que brinda asistencia psicológica, legal y social a víctimas de maltrato en todo el país.



El martes 17 de septiembre, en el Pleno del Legislativo no se completaron los votos necesarios para que se apruebe la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que ampliaba las causales para el aborto en el país, incluyendo la violación, incesto, estrupro e inseminación no consentida.



Estas se habrían sumado a las únicas dos causas por las que continúa siendo permitido el aborto en el país: cuando la vida de una mujer estaba en peligro o por violación a una mujer con discapacidad.