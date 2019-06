Manifestantes vuelven a ocupar las calles en Hong Kong

LEA TAMBIÉN

Miles de manifestantes retomaron el viernes 21 de junio del 2019 las protestas y bloquearon una importante avenida frente al Parlamento de Hong Kong, para pedir la renuncia del ejecutivo local en una nueva etapa de la grave crisis política en la excolonia británica.

Los manifestantes exigen que el gobierno de Hong Kong elimine por completo de agenda un controvertido proyecto de ley sobre extradiciones a China y también piden la renuncia de la jefa del poder ejecutivo local, Carrie Lam.



Los manifestantes también exigen la liberación inmediata de las personas arrestadas durante las recientes protestas, y la apertura de una investigación de las denuncias de brutalidad policial.



Esta nueva protesta ocurre después que el gobierno local de Hong Kong se negó a cumplir con las reivindicaciones de las masivas manifestaciones de las útimas semanas.



Esas enormes manifestaciones de protestas fueron desatadas por el proyecto de ley que abría la puerta a que ciudadanos de Hong Kong sean extraditados a China continental, una iniciativa que fue postergada pero no definitivamente eliminada.

El activista a favor de la democracia Joshua Wong habla a los manifestantes frente a la sede de la policía en Hong Kong el 21 de junio de 2019. Foto: AFP



“Física y mentalmente, estoy muy cansado. Pero no hay otra forma, como ciudadano de Hong Kong uno no puede dejar de manifestarse”, dijo el estudiante Cheung Po Lam, de 21 años.



“Estoy muy insatisfecho con la actitud” del gobierno, añadió.



Entre los manifestantes era posible ver el viernes personas portando carteles que pedían a la policía que no dispare, en una referencia a la violencia represión policial registrada hace una semana contra las protestas.



“El gobierno aún no ha respondido a nuestras reivindicaciones. Después de todos estos días... siguen hablando tonterías y arrojándose la culpa mutuamente”, dijo Poyee Chan, de 28 años.



“Por eso precisábamos salir a las calles a decirles: los ciudadanos no aceptamos las falsas respuestas”, añadió.

El 21 de junio de 2019, los manifestantes corean consignas fuera de la sede de la policía en Hong Kong. Foto: AFP

Convocatoria estudiantil



La convocatoria a las manifestaciones de este viernes fue lanzada por gremios estudiantiles apoyados en las redes sociales.



“Florecer por todas partes”, iniciaba uno de los documentos que circuló intensamente en grupos de distribución montados con el programa de mensajería Telegram.



“Hay muchas formas de participar. Piensa cuidadosamente en tu propia forma de mostrar tu amor por Hong Kong. El 21 de junio no es el fin de la lucha, habrá más en los próximos días”, añadió el mensaje.



Varios de los grupos involucrados también propusieron una huelga general, pero el viernes no era posible aún verificar si esa convocatoria tenía el apoyo unánime de los responsables por la convocatoria.



Por su parte, Lam desafía a los pedidos por su renuncia, y aunque solicitó disculpas a los manifestantes por declaraciones fuera de lugar y postergó el tratamiento del proyecto de ley sobre extradición, no logra aplacar la ira.



Este viernes, oficinas en el complejo donde funciona el Parlamento estaban cerradas por “cuestiones de seguridad”.



Opositores del polémico proyecto de ley temen que caso esa normativa sea aprobada exponga a los habitantes de Hong Kong a la justicia china, que consideran politizada y sin transparencia.



El gobierno chino apoyó el proyecto de ley, y acusó a los manifestantes de actuar en complicidad con gobiernos occidentales.



Después que Lam anunció la suspensión del proyecto de ley ante la oleada de protestas, el gobierno chino apuntó que respetaba y entendía esa decisión.