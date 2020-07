Manabí y Esmeraldas esperan la autorización del COE nacional para la apertura de las playas

LEA TAMBIÉN

Hasta este 30 de julio del 2020, solo el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Portoviejo y el de Puerto López, en Manabí, decidieron habilitar sus playas el 5 de agosto del 2020.

En Crucita se intensificarán los operativos para evitar aglomeraciones y solo se permitirá el 30% del aforo. Se tiene previsto que el COE Provincial se reúna esta semana para analizar las directrices y planes de contingencia para la apertura.



Según el Municipio de Portoviejo, la decisión de la apertura está sujeta a las disposiciones que emita el COE nacional.



En Puerto López, los protocolos para la apertura de playas están listos desde antes del 22 de julio, que era la fecha inicial para habilitar las playas en el país. En esa ciudad ya se hacen tours para el avistamiento de ballenas, con el 50% del aforo en cada embarcación y las medidas de seguridad como desinfección y el uso de mascarillas.



Sin embargo, aún no se realizan actividades como snorkel, caminatas por sitios turísticos como manglares o islas. Tampoco el ingreso a las playas.



En el caso de Manta, aún no se toma una decisión. Según el Municipio el COE deberá reunirse y analizar la situación del cantón con respecto al covid-19.



En ese cantón ya se instaló un sistema de video vigilancia en las playas urbanas para evitar aglomeraciones.



La Asociación de Arrendatarios de la Playa El Murciélago informó que han depositado las esperanzas en que ese balneario se abra la próxima semana. A esa asociación pertenecen los propietarios de unos 20 restaurantes y locales comerciales del malecón escénico.



Una delegación de esa asociación se reunió con funcionarios de la Autoridad Portuaria de Manta (APM), que es la encargada de administrar esa playa. Los comerciantes afirmaron que pese a que ya abrieron sus locales, el cierre les ha perjudicado y no pueden pagar los arriendos a tiempo.



El gerente de APM, Raúl Joniux, señaló que se busca un programa para que el arrendatario pueda acceder a un plan de pagos, para extender el plazo de la cuota sin intereses. Por el momento están consultando a la Procuraduría del Estado, para proceder legalmente.



En el caso de Pedernales, el COE cantonal esperará la reunión de su par provincial para tomar una decisión. Según el Municipio, la apertura de las playas implica la llegada de turistas y por eso se debe analizar técnicamente si el cantón está preparado especialmente el sistema de salud pública (subcentros y hospital móvil).



En Esmeraldas, los COE cantonales de Atacames, Muisne y Esmeraldas señalaron que esperarán las directrices del COE nacional, para implementarlas.



En esa provincia se han habilitado 40 hoteles, pero ninguno tiene reservaciones hasta el momento, pese a que ya se promueve la temporada playera el feriado del 10 de Agosto.