En Manabí se registraron aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales

La jornada electoral se inició con largas filas para votar este domingo 7 de febrero del 2021. La ausencia y la demora de los miembros de las juntas receptoras del voto, así como un detenido por presuntamente haber robado varias papeletas de un recinto electoral de Portoviejo, fueron los hechos que destacaron.

Las votaciones empezaron a la hora prevista (07:00) en al menos el 60% de las 3 745 Juntas Receptora del Voto instaladas en Manabí, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de esa provincia.



En cantones como Manta, Portoviejo, Chone, Pedernales y El Carmen, el ejercicio electoral se inició entre las 07:15 y las 08:00 y eso ocasionó que se presenten aglomeraciones en los recintos electorales. Según el CNE, los miembros que no llegaron fueron reemplazados por los suplentes o personas de otras mesas.



Esto ocurrió en el recinto ubicado en la escuela Girón de Manta. Ahí las votaciones empezaron a las 07:30, debido a la falta de vocales en las mesas. En la parte exterior de esa institución se hicieron largas filas de votantes quienes pedían con insistencia que permitan el ingreso al recinto.



En Pedernales, las personas no respetaron las filas e ingresaron a un recinto electoral, que aún no se había conformado por falta de vocales en algunas mesas. En ese lugar debió intervenir la Policía y las Fuerzas Armadas para controlar las aglomeraciones.



En Portoviejo, en cambio, la Policía detuvo a un hombre, vestido con terno negro, que cargaba una carpeta entre sus brazos. Al abrirla se encontraron papeletas de votación. El hecho se registró en el recinto, ubicado en la unidad educativa Portoviejo.



Julio Miño, jefe policial de la zona 4, señaló que el hombre fue detectado por un miembro de las Fuerzas Armadas, quien descubrió que el hombre había sustraído las papeletas. Se coordinó con la Fiscalía para detenerlo e investigar la razón por la que cometió ese delito. “Estamos verificando que no haya este tipo de eventos en otros recintos electorales”, dijo.

Según el CNE, en Manabí se instalaron los 343 recintos electorales y se tiene previsto que 1 239 519 personas ejercerán su derecho al voto.