Dos magistrados nacionales que no transparentaron datos a la Judicatura se pronunciarán el 2 de agosto de 2019

Los magistrados Miguel Jurado y Pablo Tinajero brindarán una conferencia de prensa, mañana (2 de agosto del 2019), a las 10:00 en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

Estos magistrados se pronunciarán, luego de que el Consejo de la Judicatura hiciera pública la lista de los jueces y conjueces que no presentaron a tiempo la documentación a esa entidad, para el proceso de evaluación.



Jurado y Tinajero constan en esa lista. Según la Judicatura no autorizaron que se levante el sigilo bancario y que se analice su patrimonio. Tampoco presentaron la certificación notariada de no tener bienes en paraísos fiscales.



La Dirección de la Judicatura dio plazo hasta el pasado 26 de julio del 2018, para que los jueces y conjueces nacionales presenten los datos, que forman parte de la valoración del parámetro de transparencia.